Mohammed Alsaloussi’den Şaşırtan Hamle ”Hazır Mısınız?”

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Şeyma Subaşı ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Magazin gündeminde çok konuşulan ayrılığın ardından Alsaloussi’nin yeni bir Instagram hesabı açması herkesi şaşırttı.

Şeyma Subaşı yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’den evlilik teklifi almış ve sevgilisine ‘evet’ yanıtını vermişti.

Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini itiraf etmiş ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu.

Ancak Subaşı, günler sonra düşük yaparak bebeğini kaybettiğini söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise sevgilisiyle fotoğrafları silmiş ve ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Şubaşı, sosyal medya hesabından kısa süre sonra sevgilisinden ayrıldığını yaptığı paylaşım ile doğruladı.

Mısırlı eski aşkı hakkında çıkan ‘dolandırıcı’ iddialarını reddeden Subaşı, daha fazla bilgi vermemeyi tercih etmişti.

İddiaların ardından Mohammed Alsaloussi harekete geçti. Mohammed Alsaloussi yeni bir Instagram hesabı açtı ve ilk paylaşımını “Hazır mısınız?” görseliyle yaptı.

Eski sevgilinin bu imalı paylaşımından sonra Türk takipçiler yorum yağdırdı.

Bazı yorumlar şöyle:

Meedooo neyi açıklayacak matmazeeeelll Şeyma ile ilgisi ne????

Meedo balkon konuşması saat kaçta? Meraktan çatlayacağız.

IBIZA TATİLİNE DEVAM EDİYOR!

Evlenmek üzere olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile ayrıldıklarını açıklayan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisinden doğan kızı Melisa’yla birlikte Ibiza’daki tatiline devam ediyor.