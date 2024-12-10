BAHAR VE NİHAL CANDAN KARDEŞLERİN YARGILANMASI SÜRÜYOR

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin “dolandırıcılık” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla yargılandığı dava, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Davada, kardeşlerin suç örgütüyle bağlantılı olduğu ve mağdurları dolandırdığı iddia ediliyor.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Duruşmaya tutuksuz yargılanan Bahar ve Nihal Candan katılmadı. Ancak bazı tutuklu sanıklar ve müştekiler mahkemede hazır bulundu. Müştekilerden Kübra Büyükyıldız, sanıklarla bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığını ve ucuz araç alma vaadiyle kandırıldığını ifade etti. Araç bedelini ödediğini ancak aracın teslim edilmediğini belirten Büyükyıldız, dolandırıldığını öğrendiğini söyledi.

Bir diğer müşteki Metin Abdioğlu ise, sanıklardan birinin TMSF’den ihale yoluyla araç alıp sattığını söyleyerek kendisini kandırdığını ve zararının karşılanmadığını dile getirdi.

CANDAN KARDEŞLERE AĞIR SUÇLAMALAR

İddianamede, Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan için ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, Candan kardeşlerin suç örgütünün hiyerarşik yapısında yer aldığını ve dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif bir rol üstlendiğini belirtti. Özellikle, mağdurları kandırmak için düzenlenen özel toplantılarda yer aldıkları iddia ediliyor.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme, mevcut tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı eksik belgelerin tamamlanması amacıyla erteledi.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin yargılanması, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları ve hukuk çevreleri, davanın seyrini yakından takip ediyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/