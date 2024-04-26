Survivor All Star’da takım değişikliği! Ödül oyunu nefes kesti

‘MÜCADELEME SIMSIKI SARILIP İLERLEMEK İSTİYORUM’

Kırmızı takımdan, Mavi takıma geçen Merve Aydın şu ifadeleri kullandı:

Asla performansımı etkilemeyecek, böyle bir durum değil. Sadece şu an aşırı derece duygusalım. Bir şekilde adapte olacağım. Tek hedefim var benim burada, finale gitmek. O yüzden mücadeleme daha sımsıkı sarılıp ilerlemek istiyorum.