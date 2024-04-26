Survivor All Star’da takım değişikliği! Ödül oyunu nefes kesti

Acun Ilıcalı bundan sonraki iki eleme haftasının erkek eleme haftası olacağını belirterek kadın – erkek sayılarının eşitsizliğini azalatmak istediklerini dile getirdi. Bu dönemde bir takımda 4 kadın bulunurken diğer takımda 2 kadının bulunmasının büyük dezavantajı olduğunu vurgulayan Ilıcalı, sayıları eşitlemek için Kırmızı takımdan bir kadın yarışmacının Mavi takıma geçeceğini ifade etti.
Ilıcalı, takım değiştirecek ismin Merve Aydın olduğunu söyleyince duygusal anlar yaşandı. Merve takım arkadaşlarından ayrılacağı için çok üzülerek gözyaşlarına engel olamadı.
SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL!
Acun Ilıcalı, “Bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı İngiltere’ye, Hull City’nin evinde oynayacağı son maça götürüyoruz. Benim misafirim olacaksınız.” dedi.
‘MÜCADELEME SIMSIKI SARILIP İLERLEMEK İSTİYORUM’
Kırmızı takımdan, Mavi takıma geçen Merve Aydın şu ifadeleri kullandı:
Asla performansımı etkilemeyecek, böyle bir durum değil. Sadece şu an aşırı derece duygusalım. Bir şekilde adapte olacağım. Tek hedefim var benim burada, finale gitmek. O yüzden mücadeleme daha sımsıkı sarılıp ilerlemek istiyorum.
ÖDÜL OYUNU
Survivor All Star’da ödül oyununda kıran kırana geçti. Skor 11-11’e gelince takımlar bayrak yarışına çıktı. Nefise’nin atışlarıyla Kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı. Ogeday kendine yüklediği sorumluluğun verdiği öfkeyle atış yaptığı topu parkur dışına fırlattı.