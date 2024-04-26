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Survivor All Star’da takım değişikliği! Ödül oyunu nefes kesti

Survivor All Star’da takım değişikliği! Ödül oyunu nefes kesti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2024 - 10:01
Survivor All Star’da adaya veda eden son isim Berna Canbeldek olmuştu. Acun Ilıcalı takımlardaki kadın sayılarının dezavantaj olduğunu söyleyerek Kırmızı takımdan bir yarışmacının Mavi takıma geçmesini istedi. Ödül oyunu diş diş bir mücadeleye sahne oldu. İşte detaylar…

Survivor All Star'da takım değişikliği! Ödül oyunu nefes kesti - Sayfa 1

Acun Ilıcalı bundan sonraki iki eleme haftasının erkek eleme haftası olacağını belirterek kadın – erkek sayılarının eşitsizliğini azalatmak istediklerini dile getirdi. Bu dönemde bir takımda 4 kadın bulunurken diğer takımda 2 kadının bulunmasının büyük dezavantajı olduğunu vurgulayan Ilıcalı, sayıları eşitlemek için Kırmızı takımdan bir kadın yarışmacının Mavi takıma geçeceğini ifade etti.

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Survivor All Star'da takım değişikliği! Ödül oyunu nefes kesti - Sayfa 2

Ilıcalı, takım değiştirecek ismin Merve Aydın olduğunu söyleyince duygusal anlar yaşandı. Merve takım arkadaşlarından ayrılacağı için çok üzülerek gözyaşlarına engel olamadı.

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Survivor All Star'da takım değişikliği! Ödül oyunu nefes kesti - Sayfa 3

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL!

Acun Ilıcalı, “Bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı İngiltere’ye, Hull City’nin evinde oynayacağı son maça götürüyoruz. Benim misafirim olacaksınız.” dedi.

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Survivor All Star'da takım değişikliği! Ödül oyunu nefes kesti - Sayfa 4

‘MÜCADELEME SIMSIKI SARILIP İLERLEMEK İSTİYORUM’

Kırmızı takımdan, Mavi takıma geçen Merve Aydın şu ifadeleri kullandı:

Asla performansımı etkilemeyecek, böyle bir durum değil. Sadece şu an aşırı derece duygusalım. Bir şekilde adapte olacağım. Tek hedefim var benim burada, finale gitmek. O yüzden mücadeleme daha sımsıkı sarılıp ilerlemek istiyorum.

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Survivor All Star'da takım değişikliği! Ödül oyunu nefes kesti - Sayfa 5

ÖDÜL OYUNU

Survivor All Star’da ödül oyununda kıran kırana geçti. Skor 11-11’e gelince takımlar bayrak yarışına çıktı. Nefise’nin atışlarıyla Kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı. Ogeday kendine yüklediği sorumluluğun verdiği öfkeyle atış yaptığı topu parkur dışına fırlattı.

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