Fahriye Evcen’in Sürpriz Kararı: Milyonluk Reklam Anlaşması

Sosyal medya dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, beklenmedik bir adım atarak, bugüne kadar uzak durduğu reklam projelerine dev bir anlaşmayla geri döndü. Instagram’da sahip olduğu 13.7 milyonluk takipçi kitlesine rağmen, reklam iş birliklerine mesafeli yaklaşan oyuncu, bu kez 41 milyon TL değerinde bir anlaşmaya imza atarak herkesi şaşırttı.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın bildirdiğine göre, Fahriye Evcen’in anlaşma yaptığı marka, çocuklara İngilizce öğreten popüler bir eğitim uygulaması. Oyuncu, bu iş birliği kapsamında 3 ay boyunca uygulamanın yüzü olacak ve kendi sosyal medya kanallarından paylaşımlar yaparak uygulamanın tanıtımına katkı sağlayacak. Bu süre zarfında Evcen’in, markanın vizyonuna uygun eğlenceli ve eğitici içerikler üretmesi bekleniyor.

Bu gelişme, Evcen’in son dönemde eşi Burak Özçivit ile yaşadığı iddia edilen boşanma söylentilerini yalanlamasının hemen ardından geldi. Özel hayatıyla ilgili çıkan haberleri yalanlayan Evcen, profesyonel kariyerinde attığı bu yeni adımla da gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun, kariyerine ve özel yaşamına dair attığı her adım gibi, bu reklam anlaşması da geniş bir ilgiyle takip ediliyor. Anlaşmanın büyüklüğü, Evcen’in marka değeri ve sosyal medyadaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.