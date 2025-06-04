MEHMET ALİ ERBİL: ESKİ EŞLERİM BENDEN DAHA ZENGİN

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 29 yıldır ödediği nafakalar hakkında televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbil, eski eşlerinin kendisinden daha zengin olduğunu söyledi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatı ve çapkınlıklarıyla yıllardır magazin gündeminde yer alıyor. Dört kez nikah masasına oturan Erbil, katıldığı bir televizyon programında, nafaka ödemeleri hakkında merak edilenleri yanıtladı. Erbil, “Eski eşlerim benden zengin” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Nafaka Ödemeleri ve Tartışmalar

Erbil, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada örneği yoktur,” diyerek, nafaka konusunda yaşadığı zorlukları dile getirdi. Eski eşi Nergis Kumbasar ise bu açıklamaya yanıt vererek, “Her kadın nafakası için mücadele etmeli. Eğer gerçekten istesem, hakkım olanı mahkeme kararıyla alırım,” dedi.

“Benden Sonra Evlenmediler”

Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar hakkında yaptığı açıklamada, “Nergis Hanım benden sonra evlenmedi, evlenirse nafaka kesilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Nergis Kumbasar’a ayrıldığında verdiği 3 ev ve 2 arabayı da açıkladı.

Nafaka Kontratları ve “Ters Kelepçe” Tabiri

Erbil, eski eşleriyle yaptığı kontratlar hakkında da konuştu ve “İlk evliliğimi yaptığım Muhsine hariç, iki eşim de bana öyle bir kontrat yapmış ki resmen ters kelepçe” diyerek zorlayıcı nafaka anlaşmalarına dikkat çekti. Ancak, Erbil, maddi gücü olduğu sürece nafakaları ödemeye devam edeceğini söyledi.

“Benden Sonra Tufan”

Mehmet Ali Erbil, eski eşlerinin şu anda kendisinden daha zengin olduklarını ifade ederek, “Benden sonra tufan” şeklinde bir yorumda bulundu. Ayrıca, çocuklarına da nafaka ödemeye devam ettiğini belirtti.