Bir Zamanlar Çukurova Dizisine İbrahim Çelikkol Dahil Oldu

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ATV ekranlarının sevilen yapımlarından olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi kadrosunda değişiklik yaşandı. Son olarak TV8’de ekrana getirilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova dizisine Murat Ünalmış yerine getirildi. Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat verecek.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hande Soral ve Furkan Palalı gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Bir Zamanlar Çukurova dizisinde İbrahim Çelikkol‘un konağı yakıp yıkan kişi olacağı konuşuluyor. İbrahim Çelikkol dizide Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat verecek.

Yine bir intikam hikayesine ev sahipliği yapacak olan Adana’da çekilen dizide Züleyha’nın yeni bir aşka yelken açacağı da söylentiler arasında yerini alıyor.