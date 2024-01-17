Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı

‘Deliha’ film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme’de nikah masasına oturdu.
Mutlu evlilikleri olan oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.
FİLMİNİN GALASI YAPILDI
Güzel oyuncu Gupse Özay son filminin çekimlerini tamamladı.
Anneliğin anlatıldığı filmin galasında eşi Barış Arduç boy gösterdi.
ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Eşi Gupse Özay’ın filminin galasına gelen Barış Arduç, burada eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti
“KARIMIN HEYECANINI PAYLAŞMAYA GELDİM”
Galada gazetecilerin sorularını cevaplayan ve eşini öve öve bitiremeyen Barış Arduç şunları söyledi:
“Heyecanlıyım. Karımın heyecanını paylaşmaya geldim…”
“Çok büyük bir emek verdi. Yazın biz tatil yaparken o bu işi yazmakla meşguldü. Çok emek verdiler. Biz tatil yaparken bu işi yazmakla meşguldü. ”
“KARIMDAN RAZIYIM”
Gazetecilerin Gupse Özay’ın annelik ve lohusa dönemini nasıl geçirdiği sorusu üzerine Arduç şunları anlattı:
“Hormonal bir süreç olduğu için ‘Bizimkinde olmadı başkasında oldu’ gibi bir durum değil, anneler için normal bir süreç bu…”
“Valla ben karımın anneliğinden de yaptığı eşliğinden de razıyım. Güzel geçti süreç. Kısıtlı bir zamanı vardı. Ona olan saygımın artması da… ‘Ekimde sete çıkacağım’ dedi, pek ihtimal vermedim. Yazdı ve çıktı. Çalışkanlığına ayrı bir hayranlığım var karımın.”
‘Deliha’ film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme’de nikah masasına oturmuştu.
Oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırmıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Gupse Özay, 1.5 yaşındaki kızı Jan Asya’yı, eşi Barış Arduç’u ve anneliği anlattı.
Doğum yaptığından beri bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini söyleyen Özay, şu ifadeleri kullandı:
“ASLA UYUYAMADIM”
“Lohusalığım, etrafımda yardım edebilecek çok insan olmasına rağmen yardım isteyemeyişim veya bebeği başkasına bırakmadaki güvensizliğim nedeniyle yorucu geçti. Asla uyuyamadım. Perişan oldum. Barış da ben doğum yaptığımda haftanın altı günü deliler gibi çalışıyordu.”
“BABA ASLA ETKİSİZ ELEMAN DEĞİL”
Çok da komik. Eşim banyo yaptırmayı ve alt değiştirmeyi çok seviyor. Evdeyken elinden ne geliyorsa yapıyor. Baba asla etkisiz eleman değil ve olmamalı. Barış’ın evham düzeyi bebekten önce sıfır gibiydi. Şimdi onda da başladı… Koruma içgüdüsü tetikliyor bunu.”