Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı

“Valla ben karımın anneliğinden de yaptığı eşliğinden de razıyım. Güzel geçti süreç. Kısıtlı bir zamanı vardı. Ona olan saygımın artması da… ‘Ekimde sete çıkacağım’ dedi, pek ihtimal vermedim. Yazdı ve çıktı. Çalışkanlığına ayrı bir hayranlığım var karımın.”