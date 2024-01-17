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Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ocak 2024 - 11:09
‘Deliha’ film setinde başlayan aşkları 2020’de nikahla sonuçlanan Barış Arduç ile Gupse Özay, 2022 yılında kızları Asya’yı kucaklarına almışlardı. Gupse Özay son olarak kendi hamilelik ve lohusalık döneminden esinlendiği yeni filmi ile gündemde. Galaya katılan Arduç, eşini yere göğe sığdıramadı.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 1

‘Deliha’ film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme’de nikah masasına oturdu.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 2

Mutlu evlilikleri olan oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 3

FİLMİNİN GALASI YAPILDI

Güzel oyuncu Gupse Özay son filminin çekimlerini tamamladı.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 4

Anneliğin anlatıldığı filmin galasında eşi Barış Arduç boy gösterdi.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 5

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Eşi Gupse Özay’ın filminin galasına gelen Barış Arduç, burada eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 6

“KARIMIN HEYECANINI PAYLAŞMAYA GELDİM”

Galada gazetecilerin sorularını cevaplayan ve eşini öve öve bitiremeyen Barış Arduç şunları söyledi:

“Heyecanlıyım. Karımın heyecanını paylaşmaya geldim…”

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 7

“Çok büyük bir emek verdi. Yazın biz tatil yaparken o bu işi yazmakla meşguldü. Çok emek verdiler. Biz tatil yaparken bu işi yazmakla meşguldü. ”

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 8

“KARIMDAN RAZIYIM”

Gazetecilerin Gupse Özay’ın annelik ve lohusa dönemini nasıl geçirdiği sorusu üzerine Arduç şunları anlattı:

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 9

“Hormonal bir süreç olduğu için ‘Bizimkinde olmadı başkasında oldu’ gibi bir durum değil, anneler için normal bir süreç bu…”

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 10

“Valla ben karımın anneliğinden de yaptığı eşliğinden de razıyım. Güzel geçti süreç. Kısıtlı bir zamanı vardı. Ona olan saygımın artması da… ‘Ekimde sete çıkacağım’ dedi, pek ihtimal vermedim. Yazdı ve çıktı. Çalışkanlığına ayrı bir hayranlığım var karımın.”

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 11

‘Deliha’ film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme’de nikah masasına oturmuştu.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 12

Oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırmıştı.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 13

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Gupse Özay, 1.5 yaşındaki kızı Jan Asya’yı, eşi Barış Arduç’u ve anneliği anlattı.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 14

Doğum yaptığından beri bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini söyleyen Özay, şu ifadeleri kullandı:

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 15

“ASLA UYUYAMADIM”

“Lohusalığım, etrafımda yardım edebilecek çok insan olmasına rağmen yardım isteyemeyişim veya bebeği başkasına bırakmadaki güvensizliğim nedeniyle yorucu geçti. Asla uyuyamadım. Perişan oldum. Barış da ben doğum yaptığımda haftanın altı günü deliler gibi çalışıyordu.”

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı - Sayfa 16

“BABA ASLA ETKİSİZ ELEMAN DEĞİL”

Çok da komik. Eşim banyo yaptırmayı ve alt değiştirmeyi çok seviyor. Evdeyken elinden ne geliyorsa yapıyor. Baba asla etkisiz eleman değil ve olmamalı. Barış’ın evham düzeyi bebekten önce sıfır gibiydi. Şimdi onda da başladı… Koruma içgüdüsü tetikliyor bunu.”

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