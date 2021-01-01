Çamlıca’daki Gizli İhalenin Bedeli Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki evine komşu Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi üçüncü etabının maliyeti ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki Kirazlıtepe projesinin üçüncü etabının maliyeti 6 ay sonra açıklandı.

26 Nisan günü özel davetle gerçekleştirilen ihalenin, Rize Merkezli Turgut Müteahhitlik’e 396.2 milyon liraya verildiği öğrenildi.

25 Mayıs 2021 günü imzalanan sözleşmeye göre 4 Haziran’da başlayan çalışmalar, 15 Mart 2023’te tamamlanacak. Proje kapsamında 666 konut, 20 ticari mekan, birer bilgi evi, muhtarlık binası, aile sağlığı merkezi ve 24 derslikli ilkokul inşaatı yapılacak.

PROJE 2018 YILINDA BAŞLADI

2018 yılında Üsküdar’da Çamlıca Camii’nin batısında 180 bin metrekarelik bir alan risk alanı ilan edildi. Geliştirilen proje kapsamında 3 etapta toplam, 1876 konut, 142 ticari bağımsız birim, 2500 araçlık kapalı otopark inşa edilmesi öngörüldü.

Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin birinci etabı için 2019 yılında gerçekleştirilen açık ihaleyi Özyazıcı İnşaat kazanmıştı. 501 konut, 48 dükkândan oluşan birinci etabın inşaat aşamasının yüzde 90’ı tamamlandı.

706 konut ve 75 adet ticari alandan oluşan ikinci etabının yapım işi ise son dönemde aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Yapı & Yapı şirketine gizli kapaklı ihaleyle verildi. 440 milyon liralık ihalenin sözleşmesine göre 29 Ocak 2021’de başlayan ikinci etap, 9 Kasım 2022’de bitecek.

RİZE’DE VE İSTANBUL’DA ÇOK SAYIDA PROJE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de hayata geçirilen birçok projenin yapımını üstlenen Turgut Mühendislik’in tamamladığı bazı kamu projeleri şöyle:

Ovit Dağı Çığ Tünelleri, Rize Modern Küçük Sanayi Sitesi, Rize İçme Suyu İnşaat Projesi, Çayeli Kaymakamlığı Hükümet Konağı İnşaatı, Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Rize İl Özel İdare Binası, Çayeli Futbol Sahası, Çayeli Maltepe Köprüsü, Güneysu Merkez Köprüsü, Rize dereleri taşkın koruma projesi, Anzer Yaylası turist yolu yapımı.

Devam eden projeler ise şunlar: Recep Tayyip Üniversitesi köprü inşaatı, Güneysu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet ve lojman binası, Ayder Yaylası Kapalı Otopark Projesi, Recep Tayyip Üniversitesi Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları Okul İnşaatı, Recep Tayyip Üniversitesi Geliştirme Vakfı lojman binaları ve sosyal tesisler, Güneysu Eğitim Külliyesi.

Şirket, İstanbul’da son dönemde Kirazlıtepe dışında, Zeytinburnu Beştelsiz kentsel dönüşüm projesi ve Çekmeköy’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. tarafından geliştirilen Dijital Teknopark projesinin yapımını üstlendi.