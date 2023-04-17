Toronto Massey Hall’de Sıla rüzgarı esti

Sıla Kanada Toronto’da dünya starlarını ağırlayan ünlü Massey Hall’de

sahneye çıktı. 2750 kişilik dev salonu dolduran sanatçı, dinmeyen

alkışlar üzerine yeniden Kanada’ya gelme sözü verdi

Türk Pop Müziği’nin en ünlü kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu, uzun

zamandır beklenen Kanada konserini geçtiğimiz hafta sonu Toronto

Massey Hall’de gerçekleştirdi. Açıldığı 1894 yılından bu yana

unutulmaz konserlere ev sahipliği yapan, Bob Dylan’dan Nick Cave’e

büyük ustaları sahnesinde ağırlayan dünyaca ünlü konser salonu Massey

Hall, Sıla ile tarihe geçen unutulmaz bir müzik gecesine daha imza

attı.

Massey Hall’u dolduran Türk ve yabancı 2750 kişilik seyirci topluluğu

sevilen Sıla şarkıları ile mest oldu. Uzun zamandır planlanan Toronto

konseriyle bir hasretin sona erdiğini belirten sanatçı, seyircinin

dinmeyen alkışı üzerine yeniden gelme sözü verdi.

Konserlerine mart ayında tüm geliri ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına

bağışlanan Ankara konseriyle start veren Sıla, bayramın ikinci gününde

(22 Nisan) ilk kez Günay’da sahneye çıkacak.