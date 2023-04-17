Toronto Massey Hall’de Sıla rüzgarı esti

Sıla Kanada Toronto’da dünya starlarını ağırlayan ünlü Massey Hall’de
sahneye çıktı. 2750 kişilik dev salonu dolduran sanatçı, dinmeyen
alkışlar üzerine yeniden Kanada’ya gelme sözü verdi
Türk Pop Müziği’nin en ünlü kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu, uzun
zamandır beklenen Kanada konserini geçtiğimiz hafta sonu Toronto
Massey Hall’de gerçekleştirdi. Açıldığı 1894 yılından bu yana
unutulmaz konserlere ev sahipliği yapan, Bob Dylan’dan Nick Cave’e
büyük ustaları sahnesinde ağırlayan dünyaca ünlü konser salonu Massey
Hall, Sıla ile tarihe geçen unutulmaz bir müzik gecesine daha imza
attı.
Massey Hall’u dolduran Türk ve yabancı 2750 kişilik seyirci topluluğu
sevilen Sıla şarkıları ile mest oldu. Uzun zamandır planlanan Toronto
konseriyle bir hasretin sona erdiğini belirten sanatçı, seyircinin
dinmeyen alkışı üzerine yeniden gelme sözü verdi.
Konserlerine mart ayında tüm geliri ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına
bağışlanan Ankara konseriyle start veren Sıla, bayramın ikinci gününde
(22 Nisan) ilk kez Günay’da sahneye çıkacak.