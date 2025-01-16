ÇALIŞAN EMEKLİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI DEĞİŞİYOR!

Çalışan emeklilerin maaş hesaplamaları, 2025 yılı itibarıyla farklı bir sistemle yapılacak. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşları, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemelerine göre değişecek. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, çalışan emeklilerin maaş hesaplamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞAN EMEKLİLERİNİN MAAŞ FARKI ORTAYA ÇIKTI

Emekli işçiler, SGDP ödeyerek çalıştıkları takdirde, emekli olmayan işçilere göre daha yüksek maaş alacaklar. Brüt asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamada, emekli işçiler net 24.055 TL maaş alırken, emekli olmayan işçilerin maaşı 22.104,67 TL olarak hesaplanıyor.

SGDP ödemesi, emekli işçilerin maaşlarının artmasına neden olurken, emekli olmayan çalışanlar ise daha fazla kesintiyle karşı karşıya kalıyor.

EMEKLİ İŞÇİLERİNİN NET MAAŞI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla, emekli işçilerin maaşları şu şekilde hesaplanıyor:

Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL

26.005,50 TL SGDP kesintisi: 1.950,41 TL

1.950,41 TL Net maaş: 24.055 TL

Bu hesaplama, emekli işçilerin, SGDP ödeyerek daha yüksek maaş almasına olanak tanıyor.

EMEKLİ OLMAYAN İŞÇİLERİN DURUMU

Emekli olmayan işçilerin maaşları ise şu şekilde hesaplanıyor:

Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL

26.005,50 TL SGK ve işsizlik sigortası primi kesintisi: 3.900,83 TL

3.900,83 TL Net maaş: 22.104,67 TL

Bu fark, emekli işçilerin maaşlarının, emekli olmayan işçilere göre yaklaşık 1.950 TL daha fazla olduğunu gösteriyor.

EMEKLİLERİN MAAŞLARININ KESİLMEMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Emekli vatandaşların maaşlarının kesilmemesi için SGK’ya bildirilen işe giriş bildirgesinde SGDP ödemesi seçeneğinin belirtilmesi gerekiyor. Bu işlem, emekli maaşının kesintisiz devam etmesini sağlar ve emekli çalışanların maaşlarını artırır.

SONUÇ: EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Çalışan emekliler için yapılan bu yeni düzenleme, maaşlarını artırmak isteyen emekliler için büyük bir fırsat sunuyor. SGDP ödemeleri sayesinde emekli işçiler, daha yüksek maaş alacak ve emekli olmayan işçilere göre daha avantajlı bir konuma gelecekler. Emekli vatandaşların bu düzenlemeyi dikkate alarak çalışma hayatlarına devam etmeleri, finansal açıdan daha faydalı olacaktır.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr