Asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler

Asgari ücret aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta pirimini de etkiliyor. Asgari ücrete gelecek zam oranı doğrudan bu ödemelere uygulanarak artırılacak.

Türkiye’de 7 milyon asgari ücretli çalışan var. Ancak asgari ücret, sadece bu kesimi değil etkilediği alan açısından tüm Türkiye’yi etkiliyor.

Geçen yıl asgari ücret enflasyondaki düşüş gerekçe gösterilerek bir kez değiştirildi ve 2024 Ocakta net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Bu yıl da aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Komisyonu toplanacak ve yıl sonunda 2024’te uygulanacak asgari ücrete karar verilecek.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20-76 ARASI ZAM HESAPLANIYOR

Bu rakam için yüzde 20’den yüzde 76’ya kadar çeşitli rakamlar dillendirilirken, etkilediği diğer alanları da hatırlatmak istedik.

Bugüne kadar dile getirilen beklentilere göre, asgari ücret, yüzde 20 zam yapıldığında 20 bin 402,4 liraya, yüzde 76 zam yapıldığında ise 30 bin liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEDİĞİ ALANLAR

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı 2024’te aylık en az 7 bin 944,74 lira ve en çok 15 bin 989,49 lira olarak uygulanıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanı 2024’te 41 bin 821 lira olarak uygulanıyor.

GSS PRİMİ

Geçici Sağlık Sigortası (GSS) primi 2024’te aylık 600,8 lira olarak uygulanıyor.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı 2024’te aylık 4 bin 181,63 lira olarak uygulanıyor.

STAJYER MAAŞI

Stajyer maaşı 2024’te aylık 5 bin 96,64 lira olarak uygulanıyor.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Askerlik ve doğum borçlanması 2024’te günlük 213,36 lira olarak uygulanıyor.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı 2024’te en az 3 bin 388,06 lira en fazla da 5 bin 7,08 lira olarak uygulanıyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PİRİMİ

İsteğe bağlı sigorta pirimi 2024’te aylık 6 bin 395,79 olarak uygulanıyor.