Dünyaca Ünlü Yıldız Beşiktaş’ta

ROSIER VE GHEZZAL’DA İMZA YAKIN Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal konusunda da hareketli saatler yaşanıyor. Oyuncularla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Leicester City ve Sporting Lizbon ile transfer görüşmelerine başladı. İki futbolcunun da gelecek sezon Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.