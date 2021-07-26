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Dünyaca Ünlü Yıldız Beşiktaş’ta

Dünyaca Ünlü Yıldız Beşiktaş’ta
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26 Temmuz 2021 - 13:44
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Beşiktaş Kulübü yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam ediyor.  Dünya yıldızı Beşiktaş’ın transfer teklifini kabul etti!

Transferde son dakika! Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, transfer gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı.

KENAN, MEHMET VE SALİH TRANSFER EDİLDİ

Türkiye’de transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş transferde harekete geçti. Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Salih Uçan’ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü ismin transferinde son aşamaya geldi.

ROSIER VE GHEZZALDA İMZA YAKIN

ROSIER VE GHEZZAL’DA İMZA YAKIN

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal konusunda da hareketli saatler yaşanıyor. Oyuncularla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Leicester City ve Sporting Lizbon ile transfer görüşmelerine başladı. İki futbolcunun da gelecek sezon Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

ÜNLÜ İSİMLE ANLAŞILDI

ÜNLÜ İSİMLE ANLAŞILDI

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazanırken, dünyaca ünlü futbolcunun transferi konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Beşiktaş’ın teklifini kabul eden dünyaca ünlü futbolcu…

GODIN TEKLİFİ KABUL ETTİ

GODIN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan Diego Godin, siyah-beyazlıların transfer teklifini kabul etti. Siyah-beyazlıların, Uruguaylı oyuncuyla anlaşma detayları belli oldu… İşte Beşiktaş, Godin, Cagliari üçgeninde son gelişmeler…

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Inter’de uzun yıllar forma giydikten sonra Serie A ekibi Cagliari ile sözleşme imzalayan Diego Godin, kariyerinin son döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya sıcak bakıyor. Tecrübeli stoper, Beşiktaş’ın transfer teklifini bu etkenden dolayı kabul etti.

CAGLIARI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

CAGLIARI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş Kulübü, Diego Godin’in teklifi kabul etmesinin ardından Cagliari ile iletişime geçti. Siyah-beyazlılar, Serie A ekibiyle bonservisten çok maaş konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

CAGLIARIYE TEKLİF

CAGLIARI’YE TEKLİF

Tecrübeli stoperi yüksek maaş yükü nedeniyle elden çıkarmak isteyen Cagliari, Godin’le yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş’ın Godin için Cagliari’ye “yüzde 40 maaşını biz ödeyelim” teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

MAAŞINI INTER ÖDÜYORDU

MAAŞINI INTER ÖDÜYORDU

Cagliari ile Inter arasındaki yapılan anlaşmada Godin’in ilk sezon maaşının büyük bir bölümünü Inter karşıladı. Serie A ekibi Cagliari, bu sezon yüksek maaş yükü nedeniyle Godin’le yollarını ayırmak istiyor.

CAGLIARI PERFORMANSI

CAGLIARI PERFORMANSI

Inter’den Cagliari’ye transfer olan Diego Godin, geçtiğimiz sezon 28 maçta süre aldı. Godin, 1 gol kaydetti.

BAŞKAN İSTANBULA GELİYOR

BAŞKAN İSTANBUL’A GELİYOR

Öte yandan Orta Çizgi’ni haberine göre; Cagliari Başkanı Massimo Cellino, Beşiktaş’la transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul’a gelecek.

 

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