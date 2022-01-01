Bomba iddia! Derin Talu ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor?
Adı ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile anılan ve geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Cihangir’de görüntülenen iş insanı Hakan Sabancı’nın, Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’yla aşk yaşadığı iddia edildi.
Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı’nın adı şimdi de Defne Samyeli’nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu’yla anılıyor.
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Dilara Aksüyek ile görüntülenen Sabancı’nın gönlünü Derin Talu’ya kaptırdığı öne sürüldü.
DAKİKALARCA ÖPÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLDİ
Hürriyet’in haberine göre; Hakan Sabancı ve Derin Talu, geçen perşembe akşamı Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı.
Sarmaş dolaş eğlenen ikili, samimiyeti ilerletti ve çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden dakikalarca öpüştü.
Hakan Sabancı’nın adı son olarak oyuncu Dilara Aksüyek ile gündeme gelmişti.
Sabancı’nın 2016 yılında Derin Talu’nun ablası Deren Talu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.