Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Erdoğan’dan Flaş Sığınmacılar Açıklaması

Erdoğan’dan Flaş Sığınmacılar Açıklaması
2 views
20 Nisan 2022 - 15:58

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, sığınmacılar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var” açıklamasını işaret ederek “Süleyman Bey’in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye’deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir” dedi.

“NE DEDİYSE DOĞRUDUR”

Öte yandan, Erdoğan’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in dünkü emekli ikramiye açıklaması hatırlatıldı. Artışa ilişkin Erdoğan, ”Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan Hayat Pahalılığının FarkındaymışErdoğan Hayat Pahalılığının Farkındaymış
Emlak Dolandırıcılarının Yeni Tinder Avcısı Taktiği: Zengin Yabancı Müşteri Gibi Gösterip…Emlak Dolandırıcılarının Yeni Tinder Avcısı Taktiği: Zengin Yabancı Müşteri Gibi Gösterip…
“Ben konuşursam kimse sokağa çıkamaz”“Ben konuşursam kimse sokağa çıkamaz”
İmamoğlu’na Hapis cezasına büyük tepkiİmamoğlu’na Hapis cezasına büyük tepki
Ekrem İmamoğlu’ndan sır gibi saklanan rapor! MOBESE tartışması büyüyorEkrem İmamoğlu’ndan sır gibi saklanan rapor! MOBESE tartışması büyüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alaattin Çakıcı Türkiye’yi Terk Etti İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan Hayat Pahalılığının Farkındaymış
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan Flaş Sığınmacılar Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emlak Dolandırıcılarının Yeni Tinder Avcısı Taktiği: Zengin Yabancı Müşteri Gibi Gösterip…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“Ben konuşursam kimse sokağa çıkamaz”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu’na Hapis cezasına büyük tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu Cephesinden Hapis İstemine İlk Yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
5 Parmağında 5 Marifet
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selen Görgüzel’in bilinmeyen gerçeği ortaya çıktı! Mahkemeye başvurarak sildirdi…
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !