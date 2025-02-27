NEVŞİN MENGÜ’YE 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Gazeteci ve yazar Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından PYD terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı paylaşarak “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, cezanın ertelenmesine hükmedildi.

MAHKEMEDEN NEVŞİN MENGÜ’YE CEZA KARARI

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nevşin Mengü katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak suçundan Mengü’yü 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Ancak mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezası almamış olması ve ileride suç işlemekten kaçınacağı kanaatiyle verilen cezanın ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nevşin Mengü’nün sosyal medya hesabında, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG silahlı terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı paylaştığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, paylaşımın içeriğinde terör örgütü propagandası oluşturacak sözlere yer verildiği ifade edildi.

Savcılığın sunduğu deliller kapsamında, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik ettiği gerekçesiyle Mengü hakkında dava açıldığı kaydedildi.

SAVUNMA VE MAHKEME KARARI

Duruşmada savunma yapan Nevşin Mengü’nün avukatları, müvekkillerinin üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek beraatini talep etti.

Buna karşılık mahkeme, oy çokluğuyla ceza kararı alırken, bir üye hâkim, Nevşin Mengü’nün suç işleme kastı bulunmadığı ve suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmesi gerektiğini savundu.

CEZANIN ERTELENMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Mahkemenin verdiği 1 yıl 3 aylık hapis cezasının ertelenmesi, Nevşin Mengü’nün cezaevine girmeyeceği ancak belirli bir denetim süresi boyunca suç işlememesi gerektiği anlamına geliyor. Eğer Mengü, bu süre zarfında benzer bir suç işlemezse ceza uygulanmayacak.

KARAR SONRASI TEPKİLER

Kararın açıklanmasının ardından, sosyal medyada Nevşin Mengü’ye destek verenler ve mahkeme kararını eleştirenler arasında yoğun bir tartışma başladı. Gazeteci ve medya mensupları, basın özgürlüğü bağlamında bu kararın tartışmalı olduğunu savundu.

Öte yandan, bazı hukukçular ve güvenlik uzmanları, mahkemenin yasa ve deliller doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Nevşin Mengü’nün avukatlarının, karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurması bekleniyor. Eğer istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onaylarsa, ceza kesinleşecek. Ancak itiraz kabul edilirse, dava yeniden görülebilir.

GÜNCEL GELİŞMELER İÇİN TAKİPTE KALIN!

Bu gelişmeler doğrultusunda, Nevşin Mengü’nün hukuki süreci yakından takip edilmeye devam edilecek. Yeni açıklamalar ve mahkeme sürecine dair güncellemeler oldukça haberimizi yenileyeceğiz.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr