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Bursa’da Art Arda Depremler: İstanbul’da da Hissedildi

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Bursa’nın Gemlik ilçesi, 1 Temmuz 2025 tarihinde bir kez daha depremle sarsıldı. Öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 12.57’de merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Depremin yerin 10.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Bu sarsıntıdan önce, aynı gün saat 11.47’de yine Gemlik merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Her iki sarsıntı da Marmara Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedildi.

Vatandaşlar, özellikle İstanbul, Kocaeli ve Yalova gibi illerde de depremi hissettiklerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AFAD ve ilgili birimler saha taramalarını sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

Bursa’da Art Arda Depremler: İstanbul’da da Hissedildi
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