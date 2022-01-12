Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İmamoğlu’na Sevgi Gösterisi PR Çalışması mı?

İmamoğlu’na Sevgi Gösterisi PR Çalışması mı?
0 views
12 Ocak 2022 - 15:30

İmamoğlu’na Sevgi Gösterisi PR Çalışması mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait paylaşılan bir videoda, sevgi gösterisinde bulunan yaşlı kadının yakasında mikrofon olduğu iddia edildi.

İmamoğlu'na Sevgi Gösterisi PR Çalışması mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sokakta vatandaşlarla olan diyaloğunu paylaştı.

AK PARTİLİ VEKİL İFŞA ETTİ: BİRAZ DAHA DİKKATLİ ÇALIŞIN

İmamoğlu ile sokakta konuşan ve “Seni seviyoruz” diyen kadının üzerinde yaka mikrofonu taşıdığı ise sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı. Ongun’un “Annemizin dediği gibi çalışıyoruz.” ifadeleriyle paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora Ongun’un paylaştığı videoyu alıntılayarak “Murat bey! Kadına yaka mikrofonu takıp organize ettiğiniz ‘dürüst ve çalışkan başgan’ algınız elinizden patladı. Biraz daha dikkatli çalışın” ifadelerini kullandı.

 

ONGUN’DAN YANIT GECİKMEDİ: KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ

Bu paylaşımı alıntılayan Murat Ongun ise “Kişi kendinden bilir işi… Başkanımızın bu güzel videosunu yaygınlaştırarak daha çok insana ulaştırdığınız için ayrıca teşekkürler sayın milletvekilim.” paylaşımını yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu olay sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Videoyla ilgili kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

– Anneannelerinize, ninelerinize ve dedelerinize sahip çıkın. Allah muhafaza bir yerlerden belediye başkanı çıkıp yakasına mikrofon takmak suretiyle kendisini övdürtebilir.

– Ama hakkını verelim teyzeye, ezberini yapmış .

– Ekrem Başkan yarın halk ekmekte her ekmek alana bir mikrofon hediye edecekmiş.

– Ama zaten teyze hep dışarı çıkarken mikrofon taşır hiç mikrofonsuz dışarı çıkmazdı şovla hiç alakası yok.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son Dakika Erdoğan: Karşıma Aday ÇıkaramıyorlarSon Dakika Erdoğan: Karşıma Aday Çıkaramıyorlar
Ünlü Dadı Hırsızlıkta YakalandıÜnlü Dadı Hırsızlıkta Yakalandı
Çıplak fotoğrafları sızan Lottie Moss moral tatilinde! Pozları yine gündem olduÇıplak fotoğrafları sızan Lottie Moss moral tatilinde! Pozları yine gündem oldu
Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti…Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti…
Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi!Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu’na Sevgi Gösterisi PR Çalışması mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cemaatçiler Enes Kara’nın Arkadaşlarını Tehdit Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Erdoğan: Karşıma Aday Çıkaramıyorlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Dadı Hırsızlıkta Yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çıplak fotoğrafları sızan Lottie Moss moral tatilinde! Pozları yine gündem oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
7’nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konyaspor, Serdar Gürler’in Galatasaray’a transferini yalanladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Bölükbaşı Formula 2’de yarışacağını açıkladı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Cemaatçiler Enes Kara’nın Arkadaşlarını Tehdit EttiOcak 12, 2022-3:26 pm
Çıplak fotoğrafları sızan Lottie Moss moral tatilinde! Pozları yine gündem olduOcak 12, 2022-2:36 pm
7’nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildiOcak 12, 2022-2:04 pm
Konyaspor, Serdar Gürler’in Galatasaray’a transferini yalanladıOcak 12, 2022-2:02 pm
Cem Bölükbaşı Formula 2’de yarışacağını açıkladı!Ocak 12, 2022-2:00 pm
Michaela Astro Adriana Lima İle Boğazda Kahvaltı YaptıOcak 11, 2022-2:35 pm
ADLİYE ÖNÜNDE SİLAHLI ÇATIŞMAOcak 10, 2022-5:38 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !