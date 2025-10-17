Gazeteci Şule Aydın’dan Şok Açıklama: “Murat Ağırel ve Bana Suikast Yapılacak”

Çeteler ve Avukat Serdar Öktem’in sokak ortasında öldürülmesine dair haberleriyle sıkça gündeme gelen gazeteci Şule Aydın, kendisi ve meslektaşı Murat Ağırel’e yönelik suikast planı yapıldığı yönünde ihbar aldıklarını açıkladı. Aydın, aldığı tehditlere ilişkin olarak, “Motosikletli bir saldırının nerede gerçekleşeceği ve tetikçilerin tutulduğu söylendi. Biz bu bilgiyi savcılıkla paylaştık ve suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası yetkililere emanet” ifadelerini kullandı.

Şule Aydın, açıklamasında, bu durumu ekip içinde tartıştıklarını ancak ihbarı kamuoyu ile paylaşmanın önemine dikkat çekti. Aydın, “Bu haberi sizlere emanet ediyoruz. Biz de bunu savcılığa emanet etmiş olduk. Bundan sonra başımıza gelecek her şeyin sorumlusu açıkça belli olacak” dedi.

İhbarın detaylarına göre, saldırının motosikletli tetikçilerle gerçekleştirileceği ve saldırının nerede olacağının önceden bildirildiği belirtildi. Aydın, hem kendi hem de Murat Ağırel’in güvenliği için gerekli adımları attıklarını ifade ederek, yasal sürecin savcılık tarafından takip edileceğini vurguladı.

Gazeteci Aydın, açıklamasında “Önümüzdeki yıllarda terörden çok sokak çetelerinin konuşulacağını” belirterek, toplumsal güvenlik açısından ciddi bir tehdidin varlığına dikkat çekti. Bu açıklama, hem medya dünyasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Yetkililer, ihbarla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Şule Aydın ve Murat Ağırel’in, olası bir saldırıya karşı önceden tedbir aldıkları ve hukuki süreçte iş birliği içinde oldukları kaydedildi.