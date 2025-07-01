Basın Özgürlüğü Tartışması: Fahrettin Altun’dan Dikkat Çeken Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Leman dergisinde yayımlanan Hz. Muhammed’e yönelik karikatüre sert tepki gösterdi. Altun, “Peygamberimize yönelik bu çirkin saldırı, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde hesap sorulacaktır” dedi.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden bir yayın organı, sevgili Peygamberimize yönelik açık bir saldırı gerçekleştirmiştir. Söz konusu karikatür, başlı başına bir nefret suçudur. Ne ifade özgürlüğü ne de basın özgürlüğü, bu çirkinliği meşrulaştırabilir. Bu hastalıklı zihniyet, toplumumuzu tahrik etmeyi ve kutuplaştırmayı hedeflemektedir.”

Fahrettin Altun, bu tür saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını ve gereken her türlü hukuki sürecin başlatıldığını vurguladı.