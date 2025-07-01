  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. Basın Özgürlüğü Tartışması: Fahrettin Altun’dan Dikkat Çeken Açıklama

Basın Özgürlüğü Tartışması: Fahrettin Altun’dan Dikkat Çeken Açıklama

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Leman dergisinde yayımlanan Hz. Muhammed’e yönelik karikatüre sert tepki gösterdi. Altun, “Peygamberimize yönelik bu çirkin saldırı, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde hesap sorulacaktır” dedi.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden bir yayın organı, sevgili Peygamberimize yönelik açık bir saldırı gerçekleştirmiştir. Söz konusu karikatür, başlı başına bir nefret suçudur. Ne ifade özgürlüğü ne de basın özgürlüğü, bu çirkinliği meşrulaştırabilir. Bu hastalıklı zihniyet, toplumumuzu tahrik etmeyi ve kutuplaştırmayı hedeflemektedir.”

Fahrettin Altun, bu tür saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını ve gereken her türlü hukuki sürecin başlatıldığını vurguladı.

Basın Özgürlüğü Tartışması: Fahrettin Altun’dan Dikkat Çeken Açıklama
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp