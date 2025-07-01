Bursa Gemlik’te Deprem: İstanbul ve Çevre İller Sarsıldı

İstanbul ve çevre illerde sabah saatlerinde hissedilen bir deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesi olarak belirlendi.

Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Yer sarsıntısı, İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova ve çevre illerde de hissedildi. Depremin yerin yaklaşık 9.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmezken, vatandaşlar sosyal medyada sarsıntıyı yoğun şekilde paylaştı. Uzmanlar, depremin olağan bir doğa olayı olduğunu ve endişeye mahal olmadığını ifade etti.

AFAD, gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek vatandaşlara resmi kaynaklardan bilgi almaları çağrısında bulundu.