Kanser Tedavisinde Yeni Dönem: 5 Akıllı İlaç Devlet Tarafından Karşılanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kanser hastalarını yakından ilgilendiren önemli bir müjdeyi paylaştı. Erdoğan, 5 farklı akıllı kanser ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK’ya dava açmak zorunda kalıyordu. Şimdi bu ilaçları SGK ödeme listesine alıyoruz. Bu kararla yaklaşık 48 bin hastamızın tedavisinde kullanılacak 5 farklı akıllı ilaç, 25 farklı endikasyon için artık geri ödeme kapsamında olacak.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alınan bu kararla birlikte pek çok kanser hastasına umut kapısının aralandığını söyledi. Memişoğlu, “Hedefe yönelik tedavi imkanı sunan bu ilaçların erişimi artık çok daha kolay olacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kanser hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak amacıyla 5 farklı molekülü içeren akıllı ilaçları 25 endikasyonda geri ödeme listesine aldık. Böylece SGK tarafından bedeli karşılanan ilaç sayısı 784’e yükseldi.”