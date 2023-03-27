Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma…

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıldır aşk yaşayan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, geçen aylarda ani bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ardından Mert Yazıcıoğlu, kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı. Afra Saraçoğlu’nun ise, eski rol arkadaşıyla yakınlaştığı öne sürüldü.

Şimdilerde “Yalı Çapkını” dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılmıştı. Yıllardır birliktelikleriyle göz dolduran aşıklar, ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptıkları ortak paylaşım ile duyurmuştu.

1 21

İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu’nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in aşk iddialarına ilişkin konuşan Mert Yazıcıoğlu, ayrılık sebebini şu sözlerle açıklamıştı:

2 21

“Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik.”

3 21

Afra Saraçoğlu’nun ardından Mert Yazıcıoğlu’nun, gönlünü yine oyuncu bir güzele kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

4 21

ZEKERİYAKÖY’DE ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜ Adı Hafsanur Sancaktutan ile anılsa da iddianın gerçeği yansıtmadığı anlaşılan Yazıcıoğlu, ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile GazeteMagazin tarafından görüntülenmişti.

5 21

Zekariyeköy’deki bir mekanda baş başa sohbet eden ikilinin, yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. İçeriye el ele giren çiftin, bir süredir görüştükleri öne sürüldü.

6 21

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPARKEN AYRILDI Boğaz Köprüsü’nde evlilik teklifi aldığı ve ‘Evet’ yanıtını verdiği İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile Kasım 2022’de nişan atan Dilan Çiçek, magazin gündeminden düşmeyen ‘Mert Yazıcıoğlu aşk iddiası’ hakkında sessizliğini bozdu.

7 21

İLİŞKİYİ KABUL ETTİ ‘2. Sayfa’da yer alan habere göre, bir AVM’de basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden 28 yaşındaki güzel oyuncu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadıkları iddialarını doğruladı. Deniz, “Birbirimizi tanıma aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

8 21

Mert Yazıcıoğlu ile biten ilişkinin ardından magazin kulisleri bomba bir iddia ile çalkalandı.

9 21

Takvim gazetesinin iddiasına göre Afra Saraçoğlu’nun, Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı öne sürüldü.

10 21

İddialara göre; sosyal medya üzerinden konuşan sürpriz ikili, geçtiğimiz gün ise Beylerbeyi’nde beraber görüldü.

11 21

Afra Saraçoğlu’nun bir araya gelme nedeninin arkadaşlık mı aşk mı olduğunu ise zaman gösterecek.

12 21

Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy 2021 yılında dijital bir platformda yayınlanan “Yeşilçam” dizisinde birlikte rol almıştı.

13 21

Çağatay Ulusoy, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı.

14 21

Öte yandan Afra Saraçoğlu’nun ‘Yalı Çapkını’ dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile olan samimi görüntüleri bir süre sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini almıştı.

15 21

Özellikle; Mert Ramazan Demir’in bir partide Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı iddiaları hem sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu hem de Yazıcıoğlu’nun yakın arkadaşı Kubilay Aka’yı küplere bindirdiği yazılmıştı.

16 21

Kubilay Aka’nın, Mert Ramazan Demir ile kavga ettiği ve “Herkes hareketlerine dikkat edecek” uyarısında bulunduğu konuşulmuştu.

17 21

Mert Yazıcıoğlu’nun yaşanan bu olayların ardından Afra Saraçoğlu ile tartışma yaşadığı ve ilişkisini bitirdiği yazılmıştı.

18 21

Daha sonra da Mert Yazıcıoğlu’nun ‘Darmaduman’ dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

19 21

Peş peşe çıkan bu iddiaların ardından Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, ayrılık açıklamasında bulunmuştu.

20 21