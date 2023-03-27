Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma…

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma…
2 views
27 Mart 2023 - 18:06

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıldır aşk yaşayan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, geçen aylarda ani bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ardından Mert Yazıcıoğlu, kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı. Afra Saraçoğlu’nun ise, eski rol arkadaşıyla yakınlaştığı öne sürüldü.

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 1

Şimdilerde “Yalı Çapkını” dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılmıştı. Yıllardır birliktelikleriyle göz dolduran aşıklar, ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptıkları ortak paylaşım ile duyurmuştu.

121

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 2

İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu’nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in aşk iddialarına ilişkin konuşan Mert Yazıcıoğlu, ayrılık sebebini şu sözlerle açıklamıştı:

221

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 3

“Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik.”

321

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 4

Afra Saraçoğlu’nun ardından Mert Yazıcıoğlu’nun, gönlünü yine oyuncu bir güzele kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

421

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 5

ZEKERİYAKÖY’DE ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜ

Adı Hafsanur Sancaktutan ile anılsa da iddianın gerçeği yansıtmadığı anlaşılan Yazıcıoğlu, ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile GazeteMagazin tarafından görüntülenmişti.

521

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 6

Zekariyeköy’deki bir mekanda baş başa sohbet eden ikilinin, yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. İçeriye el ele giren çiftin, bir süredir görüştükleri öne sürüldü.

621

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 7

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPARKEN AYRILDI

Boğaz Köprüsü’nde evlilik teklifi aldığı ve ‘Evet’ yanıtını verdiği İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile Kasım 2022’de nişan atan Dilan Çiçek, magazin gündeminden düşmeyen ‘Mert Yazıcıoğlu aşk iddiası’ hakkında sessizliğini bozdu.

721

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 8

İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

‘2. Sayfa’da yer alan habere göre, bir AVM’de basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden 28 yaşındaki güzel oyuncu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadıkları iddialarını doğruladı. Deniz, “Birbirimizi tanıma aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

821

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 9

Mert Yazıcıoğlu ile biten ilişkinin ardından magazin kulisleri bomba bir iddia ile çalkalandı.

921

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 10

Takvim gazetesinin iddiasına göre Afra Saraçoğlu’nun, Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı öne sürüldü.

1021

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 11

İddialara göre; sosyal medya üzerinden konuşan sürpriz ikili, geçtiğimiz gün ise Beylerbeyi’nde beraber görüldü.

1121

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 12

Afra Saraçoğlu’nun bir araya gelme nedeninin arkadaşlık mı aşk mı olduğunu ise zaman gösterecek.

1221

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 13

Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy 2021 yılında dijital bir platformda yayınlanan “Yeşilçam” dizisinde birlikte rol almıştı.

1321

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 14

Çağatay Ulusoy, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı.

1421

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 15

Öte yandan Afra Saraçoğlu’nun ‘Yalı Çapkını’ dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile olan samimi görüntüleri bir süre sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini almıştı.

1521

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 16

Özellikle; Mert Ramazan Demir’in bir partide Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı iddiaları hem sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu hem de Yazıcıoğlu’nun yakın arkadaşı Kubilay Aka’yı küplere bindirdiği yazılmıştı.

1621

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 17

Kubilay Aka’nın, Mert Ramazan Demir ile kavga ettiği ve “Herkes hareketlerine dikkat edecek” uyarısında bulunduğu konuşulmuştu.

1721

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 18

Mert Yazıcıoğlu’nun yaşanan bu olayların ardından Afra Saraçoğlu ile tartışma yaşadığı ve ilişkisini bitirdiği yazılmıştı.

1821

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 19

Daha sonra da Mert Yazıcıoğlu’nun ‘Darmaduman’ dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

1921

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 20

Peş peşe çıkan bu iddiaların ardından Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, ayrılık açıklamasında bulunmuştu.

2021

Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma… - Sayfa 21

Çiftin sevenleri ise sosyal medyada üzgün olduklarını dile getirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hangi partiden milletvekili adayı oluyor?Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hangi partiden milletvekili adayı oluyor?
Ünlü estetikçiye tacizden hapis cezası! Yangın merdivenine çağırıp…Ünlü estetikçiye tacizden hapis cezası! Yangın merdivenine çağırıp…
İmamoğlu davasında ilginç rastlantı: FETÖ çıktıİmamoğlu davasında ilginç rastlantı: FETÖ çıktı
İmza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal bombaladı! ‘200 liraya imza verenler var…’İmza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal bombaladı! ‘200 liraya imza verenler var…’
Ünlü yapımcı Cebrail Mungan İyi Parti’den milletvekili aday adayıÜnlü yapımcı Cebrail Mungan İyi Parti’den milletvekili aday adayı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kremlin ‘Erdoğan’ iddialarını yalanladı: Putin’in gündeminde yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hangi partiden milletvekili adayı oluyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü estetikçiye tacizden hapis cezası! Yangın merdivenine çağırıp…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afra Saraçoğlu aşkı eski rol arkadaşında buldu! Sürpriz yakınlaşma…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu davasında ilginç rastlantı: FETÖ çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal bombaladı! ‘200 liraya imza verenler var…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Bilgin açıkladı: Zamlı maaşlar Nisan’da yatacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü yapımcı Cebrail Mungan İyi Parti’den milletvekili aday adayı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özcan Deniz’den şaşırtan Yüz Yıllık Mucize çıkışı! “Takla attırılmış halini izledik”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BETÜL DEMİR’DEN DEPREM AĞITI MAMOŞ TÜRKÜSÜNÜ GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE KAYDETTİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !