BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken verileri kamuoyuyla paylaştı. We Are Social ve Meltwater iş birliğiyle hazırlanan “Dijital 2025 Türkiye Raporu”na göre, Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı 58,5 milyona ulaştı. İnternet kullanıcılarının günde ortalama 2 saat 43 dakikasını sosyal medyada geçirdiğini belirten Uraloğlu, en çok kullanılan platformun Instagram olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE’DE 77,3 MİLYON KİŞİ İNTERNET KULLANIYOR

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, Türkiye genelinde internet kullanan kişi sayısı 77,3 milyon. Sosyal medya kullanıcıları ise son bir yılda yüzde 1,7 oranında artarak 58,5 milyona çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının %53,4’ü erkek, %46,6’sı kadınlardan oluşuyor.

EN ÇOK INSTAGRAM KULLANILIYOR

Türkiye’de en fazla kullanıcıya sahip platformun Instagram olduğunu belirten Uraloğlu, bu platformu 57,5 milyon kullanıcıyla YouTube, 40,2 milyon kullanıcıyla TikTok, 34,8 milyon kullanıcıyla Facebook ve 19,7 milyon kullanıcıyla X (eski adıyla Twitter)’ın takip ettiğini aktardı. Verilere göre, Instagram kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre %8,5 oranında artış gösterdi.

AYDA 32 SAAT INSTAGRAM, 26 SAAT TIKTOK

Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının platformlarda geçirdiği süreleri de açıkladı:

Instagram : Ayda ortalama 32 saat 36 dakika

TikTok : Ayda ortalama 26 saat 26 dakika

YouTube : Ayda ortalama 23 saat 31 dakika

Facebook : Ayda ortalama 9 saat 45 dakika

X (Twitter): Ayda ortalama 5 saat 4 dakika

SOSYAL MEDYA EN ÇOK HABER VE AİLE İLETİŞİMİ İÇİN KULLANILIYOR

Uraloğlu, kullanıcıların sosyal medyada en çok aile ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak, haberleri takip etmek ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla zaman geçirdiğini ifade etti. Ayrıca kullanıcıların, satın aldıkları veya almak istedikleri markaların sayfalarını da yoğun şekilde takip ettiklerini belirtti.