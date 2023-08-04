TELE1 bu videoyu paylaştı: “Sesiniz olamayacağız”

RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın sözleri sonrası TV’ye yedi gün ekran karartma cezası vermişti.
Ankara 4. İdare Mahkemesi, kanalın başvurusu sonrası yürütmeyi durdurma kararı vermiş, kurul da bunu üst mahkemeye taşımıştı.
TELE 1’in haberine göre RTÜK’ün başvurusu sonrası mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Karar TELE1’e tebliğ edildi.
Buna göre TV ekranı 6 – 12 Ağustos tarihlerinde 7 gün boyunca karartılacak.
TELE1, sosyal medya hesaplarından “TELE1, RTÜK tarafından karartılıyor… 7 gün sesiniz olamayacağız. TELE1 Susturulamaz” notuyla bu videoyu paylaştı.