Burcu’dan Terfi Taktiği

Sunucu Burcu Esmersoy, iş yerinde nasıl terfi alınacağının yöntemlerini anlattı.
Sunucu Burcu Esmersoy, iş yerinde kalıcı olmanın ve terfi alabilmenin yöntemlerini anlattı… YouTube kanalında 5 madde sıralayan Burcu Esmersoy, bunların yapılması durumunda iş yerinde hem kalıcı olunacağını hem de terfi almanın daha da kolay olacağını savundu.
İşte Burcu Esmersoy’un 5 maddesi:
– Eve iş götürmeyin. Evi de işe.
– Samimiyeti dozunda tutun.
– Fotokopi makinesiyle, teknolojiyle aranı iyi tutacaksın.
– Patronunuzu mutlu edin. Kahvesini nasıl içtiğini bilin. Arada masasına kahve bırakın.
– İş yerinde flört etmeyin, aşk yaşamayın.