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Burcu’dan Terfi Taktiği

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Burcu’dan Terfi Taktiği
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13 Eylül 2021 - 16:30
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Sunucu Burcu Esmersoy, iş yerinde nasıl terfi alınacağının yöntemlerini anlattı.

Sunucu Burcu Esmersoy, iş yerinde kalıcı olmanın ve terfi alabilmenin yöntemlerini anlattı…  YouTube kanalında 5 madde sıralayan Burcu Esmersoy, bunların yapılması durumunda iş yerinde hem kalıcı olunacağını hem de terfi almanın daha da kolay olacağını savundu.

İşte Burcu Esmersoy’un 5 maddesi:

– Eve iş götürmeyin. Evi de işe.

– Samimiyeti dozunda tutun.

– Fotokopi makinesiyle, teknolojiyle aranı iyi tutacaksın.

– Patronunuzu mutlu edin. Kahvesini nasıl içtiğini bilin. Arada masasına kahve bırakın.

–  İş yerinde flört etmeyin, aşk yaşamayın.

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