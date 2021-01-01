Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çekici Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı’da Sakarya Zaferi’nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar…

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sakarya Zaferi, Anadolu’daki bin yıllık varlığımızın dönüm noktalarından biridir. Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle başkentimizi tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Kahraman ordumuz düşmana ‘dur’ diyerek büyük taarruzun müjdesini burada vermiştir. İstiklal Marşı’mıza ilham veren kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır.

Sakarya Meydan Muharebesi 1 yıl sonra 30 Ağustos zaferiyle taçlanmış, düşmanın İzmir’den dökülmesiyle nihai amacına ulaşmıştır. İstiklal harbimiz Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Sakarya Zaferi, tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı Bursa’nın Edirne’nin İstanbul’un fethi gibi şanlı zaferlerimizin biridir.

Milli mücadelemizin adeta son kalesi olan bu zaferin hikayesini nesilden nesile aktararak İstiklal Harbimizi ne büyük fedakarlıklarla kazandığımızı unutturmamalıyız. Ayrıca bu zaferin kazanıldığı bölgeyi tarihi milli park ilan ederek kapsamlı bir ihya çalışması başlattık. Bu kapsamda yapılan Sakarya Meydan Muharabesi ve Haymana Ziyaret Merkezi’nin açılışını da birazdan gerçekleştireceğiz. Tüm bu eserlerin kazandığımız zaferlerin en doğru şekilde anlatılması için önemli olduğunu düşünüyorum.

Bir tarafında Sevr dayatması diğer tarafında Misak-ı Milli olan bu çetin mücadele Lozan Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Türk milleti dişiyle tırnağıyla verdiği mücadelesini kurduğu cumhuriyet ile yeni bir başlangıç haline getirdi. Türkiye Cumhuriyeti uğradığımız onca saldırılara rağmen 100’üncü yılının eşiğine gelmiştir. Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte darbelerin yol açtığı hasarlara rağmen milletimizin demokrasi için ısrarcı bir tutum ortaya koymuştur.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’e endekslendiğimiz hedeflerimiz, küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır. Alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla, istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik. Biz bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Asırlardır kuşatma altında tutan medeniyet ufkumuzu tekrar açmayı başardık. Her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Böylece ülkemizi dünyanın yaşadığı büyük dönüşümleri, vaktini ve enerjisini kendi iç mücadelesiyle heba eden bir konumdan enerjisini en üst seviyede kullanabilen bir konuma geldik.

Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik.

Bu noktaya öyle kolay gelmedik. Dikkatimizi hedeflerimizden uzaklaştırmak için dört bir tarafımızdan çekiştirildik, taciz edildik. Bunları milletimizin desteğiyle aşarak bugün bulunduğumuz yere ulaştık. Küresel, siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde Türkiye olarak yönümüzü hep geleceğe dönüp istikametini belirleyerek oraya doğru yürüyoruz.

Hiç şüphesiz bu adımların zirvesini, hiç endişe etmeden 29 Ekim 2023’te vasıf olacağımız Cumhuriyetimizin kurulmasının 100. yılı oluşturuyor. Türkiye’nin yaşadığı saldırıların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var. Salgından tabi afetlere kadar son dönemde yaşanan her olağanüstü durum bu tabloyu daha da belirgin hale getiriyor. Arkamızdaki binlerce yıllık devlet geleneğinin gücü sayesinde dimdik ayaktayız. Artık kendimize daha çok güveniyor, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenli yürüyoruz, daha özgüvenle de inşallah başaracağımızı düşünüyoruz. Bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Tek millet, tek vatan, tek devlet, ve tek bayrak. Malazgirt’ten bu yana kazandığımız hiçbir zafer gibi bunun da kolay olmayacağını biliyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bir kez daha Sakarya Meydan Muharebesi’nde canlarını ortaya koyan şehitlerimize, kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal’i ve bu zaferin kazanılmasında emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.