Tanju Özcan’ın eşi pankartlarla belediyeyi bastı! “Ben de seni protesto ediyorum”

Bu bungalovları Doğa Koruma ve Milli Parklar istiyor. Mili Parklar Gölcük’ü Bolu Belediyesinin elinden alacak ve toplu olarak orayı ihaleye çıkacak. Siz ve biz belki o zaman birlikte protesto edeceğiz bu kararları. Ama burada arada Boluspor kaynayacak. Biz Boluspor’un elinde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz bu aşamada. Ama zaten onu da alacaklar diyorum” diye konuştu.