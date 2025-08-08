  1. Haberler
  3. ÇANAKKALE’DE ORMANLIK ALANDA YANGIN: EKİPLER SEFERBER OLDU!

ÇANAKKALE’DE ORMANLIK ALANDA YANGIN: EKİPLER SEFERBER OLDU!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi ve 272 personel sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü’nün X hesabından yapılan açıklamada, yangınların bir an önce kontrol altına alınması için mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmalarını engellememek amacıyla kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü tedbiren boşaltıldı. Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversite sınırlarında herhangi bir bina veya yapının yanmadığını, ancak yangının büyük olduğunu ve tüm ekiplerin görev başında olduğunu ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi’nde bulunan 2 vatandaş ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi’nde kalan 52 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi.

