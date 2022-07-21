Pınar Damar’ın katili her şeyi itiraf etti

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar’ın cansız bedeni Küçükçekmece Gasilhanesi’nden teslim alındı.

“KIZIM BAYRAMDA YANIMDAYDI, HİÇBİR SORUNU YOKTU”

Acılı baba, kadın cinayetlerinin son bulması için çağrıda bulundu.

Baba Mustafa Damar, “Bu canileri ortadan kaldırın. Bu katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyorlar. Bu canilerin idam edilmesi için kanun çıkartılsın. İdamı bütün halk istiyor. Ben iki gündür buradayım, çok fazla kadın cenazesi geldi buraya” dedi.

Bayramı kızıyla birlikte Antalya’da geçirdiğini belirten Damar, “Hiçbir sorunu yoktu. Şüphelendiğimiz kimse yok. Kardeşimin damadı için konuşulanlar, iddia araştırıyorlar. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Basın ve devletle birlikte, bu işin peşini bırakmayacağız. Eğer devlet onun cezasını vermezse, idam ettirmiyorsa, biz kendimiz cezasını veririz. Halka da sesleniyorum, bu canileri ortadan kaldırın” diye konuştu.

“PAZARTESİ GÜNÜ 21.45’TE KENDİSİNE MESAJ ATTIM, GÖRDÜ CEVAP VERMEDİ”

Eniştesi Serdar Taşdemir ise Pınar’la en son geçtiğimiz pazar günü ailece görüştüklerini belirterek, “Antalya’dan tatilden geldi. Beni aradı ve yanına gittik, bana ve yeğenlerine hediye almıştı. Pazartesi günü 21.45’te Whatsapp’tan komik bir video gönderdim.

Görmüş ama, cevap vermemiş. Muhtemelen daha sonra telefonu kapandı. Ertesi gün eşim aradı, Pınar’ın kaybolduğunu söyledi. Çok sıcak kanlı biriydi, her gün beni arardı. Hukuki olarak biz davanın peşine düşeceğiz. Polis teşkilatına güveniyoruz. İnşallah adalet yerini bulur” diye konuştu.

“GÖZALTINA ALINAN METİN A.’YLA BİRLİKTE PINAR’I ARADIK”

Enişte Taşdemir, gözaltına alınan kuzeninin eşi Metin A ile ilgili şunları söyledi:

“Akşam benimle birlikte Pınar’ı aradı. Pınar’ın 3 ay önce bir köpeği ölmüştü. Bazen köpeğinin mezarına giderdi. Ablası mezara bakmamız gerektiğini söyleyince, acaba orada mı diye bakmaya gittik. Mezarın yerini Metin A biliyordu. Numarasını eşimden aldım.

Nerde olduğunu sordum, kafede Pınar’ı aradığını söyledi. Sonra köpeğinin mezarına gittik, yerini Metin A biliyordu. Hiç aklımdan öyle bir şey gelmezdi. En son aklıma gelecek kişi oydu. Ben Metin A.’yı daha önce bir kez gördüm” dedi.

Pınar Damar’ın teyzesinin eşi Nevzat Taşin ise, “Bir çocuk büyütmek kolay değil. Bir cani gelip kıyıyor ve cezasız kalıyor. Müebbet cezası alsa bile, bir şekilde dışarı çıkıyor. Artık caydırıcı kanunlar çıksın” dedi.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar’ın ölümüyle ilgili kuzeninin eşi Metin A. dün sabah Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Metin A.’nın önce cinayeti inkar etmesine rağmen daha sonra bütün detayları ile anlattığı ortaya çıktı.

Poliste ifade veren Metin A., 7 yıldır N.G. ile imam nikahlı olarak yaşadığını, Pınar Damar’ın da eşinin amcasının kızı olduğunu söyledi. İfadesinde Pınar Damar’la ilişkilerinin 4 yıl önce başladığını iddia eden şüpheli Metin A.’nın, “İlişkimizi kimse bilmiyordu” dediği belirtildi.

“KAFETARYADA ONLARI İZLEDİM”

Olay günü Pınar Damar’ın bir yıldır başkasıyla da gönül ilişkisi yaşadığını öğrendiğini anlatan Metin A., “Onun sevgilisiyle bir kafetarya da buluştuğunu öğrendim. Kafetaryanın önüne giderek saat 21.45’e kadar onları takip ettim. Kafeteryadan çıkana kadar bekledim. Otomobilimle onları takip ettim. Adam, Pınar’ı evin yakınlarında indirince otomobilimle onun yanıma gidip konuşmak istediğini söyleyip araca binmesini sağladım” dedi.

“ÖNCE TOKAT ATTIM BAYILINCA BOĞARAK ÖLDÜRDÜM”

Birlikte Başakşehir bölgesinde otomobille gezdiklerini anlatan Metin A. “Ben olay sırasında alkollüydüm. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Benimle evlenmezsen ben de istediğimle gezerim diye bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Ben de ona tokat attım. Başını aracın orta direğine çarptı. Daha sonra onu elimle boğdum. Cesedi bırakarak olay yerinden kaçtım” dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

PINAR İLE KATİLİ AYNI KAREDE

Öte yandan Pınar Damar’ın Metin A. ile aynı karede bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Pınar’ın kuzeni ile gittiği yerlerde Metin A.’nın da yanlarında olduğu görülüyor.