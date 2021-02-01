Ekranlara Tekrar Dönüş Yapacak Olan Kurtlar Vadisi Dizisine Büyük Şok

ZİKİR GÖRÜNTÜLERİ ENGEL OLDU

Fakat Şaşmaz’ın heyecanı yine yarım kaldı. İddiaya göre Show TV aynı dönemde 8 yaşındaki oğlu Ali Nadir’le zikir çekerken görüntüleri ortaya çıkan Necati Şaşmaz hakkında çıkan haberlerden rahatsız olup projeden vazgeçti.

BOŞANMA DAVASINA KONU OLMUŞTU

Kurtlar Vadisi adlı dizide ‘Polat Alemdar’ karakterini canlandırarak ün kazanan Necati Şaşmaz’ın eşi Negahan Kaşıkçı, açtığı boşama davasına, kendini mehdi olarak gören Şaşmaz’ın Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sunmuştu.

8 yaşındaki oğlunun bu tarikatın velihatı olarak görüldüğünü ifade eden Kaşıkçı, “Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum” demişti. Mahkeme, Şaşmaz ile Kaşıkçı’nın boşanmasına karar verirken, annenin 8 yaşındaki A.N.’nin tarikat merkezine götürülmemesi yönündeki talebini reddetmişti.