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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması…

Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması…
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26 Mart 2023 - 13:47

14 Mayıs yaklaşırken seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri peş peşe anket sonuçları yayınladı. İşte 11 anketin ortalamasına göre partilerin oy oranı…

Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 1

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala araştırma şirketleri anket çalışmalarına hız verdi.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 2

Euronews; Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF’ten oluşan 11 firmanın mart ayında açıkladığı sonuçlara göre partilerin ortalama oy oranını çıkardı.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 3

Anket ortalamalarına göre ilk sırada yüzde 32,8 ile AK Parti yer alıyor.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 4

CHP’nin oy ortalaması yüzde 27,6.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 5

Üçüncü sıradaki HDP ise yüzde 10,7 oy alıyor.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 6

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 10,5.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 7

MHP ise yüzde 6,5 oy alıyor.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 8

Yöneylem anketi hariç diğer firmaların verileri kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçları içeriyor.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 9

Yüzde 3’ün altında kalan diğer partilerin oy oranları ise her anket firmasının açıkladığı sonuçlarda yer almıyor.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 10

Bu partilerin ortalama oy oranlarını açıklanan anket sayısına göre yapıldı.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 11

Buna göre Memleket Partisi’nin ortalama oy oranı yüzde 2,9.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 12

Gelecek Partisi yüzde 1,6.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 13

DEVA da yüzde 1,6 oy alıyor.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 14

Yeniden Refah Partisi’nin oy ortalaması yüzde 1,3.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 15

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) oy oranı yüzde 1,2.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 16

Zafer Partisi ise yüzde 1,1 oy alıyor.

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Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması… - Sayfa 17

Saadet Partisi ise yüzde 0,9’da kalıyor.

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