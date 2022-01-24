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Fatma Girik yaşamını yitirdi

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24 Ocak 2022 - 10:02
Fatma Girik yaşamını yitirdi

Fatma Girik yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul’a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Yeşilçam 4. Yaprağından Birini  Daha Kaybetti

Fatma Girik yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi’nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul’a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul’da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Fatma Girik’in aile dostlarından Filiz Kalkavan SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul’daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz corona virüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı” diye konuştu.

Fatma Girik’in hayat arkadaşı Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş Bodrum’un Torba Mezarlığı’nda defnedilmişti. Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik Torba’daki evinde yaşıyordu.

Fotoğraf: Depo Photos

200 FİLM…

Figüran olarak adım attığı Yeşilçam’da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı. Fatma Girik, “Kanlı Nigar” ve “Yılanların Öcü” gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

Türk sinemasının unutulmaz iki ismi Fatma Girik ve Yılmaz Güney (Fotoğraf: Depo Photos)

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, Aralık 1942 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Cağaloğlu Kız Lisesi’ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri’nin yaptığı Leke’ydi. Leke’yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik’in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün’ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde’ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyal demokrat Halkçı Parti’den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato’da adlı bir programın sunuculuğunu da yapan Fatma Girik son olarak 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar dizisi ile ekranlarda yer aldı.

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