Konya’da oluşan yoğun sis kazaları beraberinde getirdi

Kulu ilçesinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle maddi hasarlı kazalar da yaşandı.Sabah saatlerinde Kulu ilçesinde etkili olan yoğun sis, Ankara-Konya yol güzergahında bulunan Katır Tepesi mevkiinde görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bu durum maddi hasarlı kazalara da neden oldu.

Konya’dan Kulu istikametine seyir halinde olan G.G. yönetimindeki 42 PL 940 plakalı sulama borusu taşıyan tır ile aynı istikamette seyreden B.Y. yönetimindeki 42 GE 657 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerinin müdahale ettiği kazanın ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Bölgede görev yapan trafik polisleri, sürücüleri sisli havalarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.