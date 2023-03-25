Togg’a talep patlaması! Teslim edilecek araç sayısı artırıldı

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı yerli otomobili Togg T10X için ön sipariş süreci geçtiğimiz hafta başladı. Şirketten yapılan açıklamada, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısının 7 günde 100 bine ulaştığı belirtildi.

20 BİNE ÇIKARILDI

Yoğun ilginin ardından bugünse Togg’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön Sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.”