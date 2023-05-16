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Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve altın kararı! Bugünden itibaren yüzde 30 oranında…

Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve altın kararı! Bugünden itibaren yüzde 30 oranında…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Mayıs 2023 - 14:39
Merkez Bankası, menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişiklik yaptı. Belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimleri ve altın alışverişi harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildi.
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