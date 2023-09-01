TÜRK DENİZ KUVVETLERİ KIBRIS AÇIKLARINDA TATBİKAT YAPACAK

ABD VE İNGİLTERE PEŞ PEŞE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİLER

İsrail’in saldırılarının ardından ABD ve İngiltere geçtiğimiz hafta İsrail’e destek amaçlı savaş gemisi göndermesiyle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri NAVTEX’te yayımlanan bilgiye göre kıbrıs açıklarında 16-20 Ekim tarihinde tatbikat yapacağını duyurdu.

İRANDAN İSRAİLE AÇIK AÇIK TEHTİT

”Her gün sivillerin açık açık tehtit edilmesi kabul edilemez, israil’in filistinlilere yönelik suçlarını sürdürmesi halinde bölgedeki durumun mevcut kalinde kalacağı kimse tarafından garanti edilemez.” sözleriyle İran’ın nükleer silah elde etme projesi stratejik tehtidin ilk maddesini oluşturuyor. Hisbullah ve Hamas’tan gelebilecek tehtitlerin en başında roket saldırıları yer alıyor… Hamas’ın akıl hocası İran İsrail’in zayıf noktalarını çok iyi tespit etti.

MOSSAD NEDEN DEVREYE GİRMEDİ ?

İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu’nun iç siyasette köşeye sıkışması üzerine iki yıldır süregelen protestolar bu saldırıyı kullanarak siyaseti güvenlikleştirme çabası içerisinde olan netahanyu’nun açık bir siyaset izlediğini gözler önüne sermektedir. İstihbaratta başarısızlık nedeniyle Hamas’ın kendi istihbarat kapasitesini geiştirmesi , israil’in güvenlik donanımındaki hatalar dışında bu saldırının tüm oklarını İran’ın gizli istihbaratlarına çevridği aşikar.

Hamas’ın askeri kanadı olarak kabul edilen İzettin El Kassam’ın sözcüsü Ebu Ubeyde açık açık İran’a Teşekkür etti…

Her ülkede bulunan gizli istihbarat birimleri arasında bir sızıntı ile karşılaşan İsrail bu noktada içerden vurulmuş ve hamas’ın gizli örgütler ve istihbarat birimleriyle İsrail hakkında yaptığı girişimler uzun süre İsrail’in haber programlarında da gündem olmuştur.

ABD,ÜRDÜN,MISIR,SUUDİ ARABİSTAN GİBİ PEK ÇOK ÜLKE NEDEN YILLARDIR SÜREGEN SAVAŞI NEDEN ŞİMDİ GÜNDEME ALDI ?

İstihbarat çalışmalarında stratejik teknikler kullanılır, bunlardan bazıları disiplinli bir şekilde teknikler kullanılarak geliştirilmiş ve istihbarat çalışmaları arasında yaygınlaşmıştır. Son birkaç yıl içerisinde İsrail’e yönelik güvenlik tehtitlerinin analiz edildiği bir çok makaleye ulaşabilrsiniz.

Suriye’de Türklerin yaptığı harekat Bıden tarafından ABD’nin o safhadan çekilmesiyle ulusal çıkarlar söz konusu oldu, gemişte Çin’i yükselten güç özellikle ABD başta olmak üzere küreselcilerin sermayesidir temel strateji Hindistan’a dikkatleri çekip Çin’i ABD’ye rakip yapmamak üzerine kuruludur. Bugün petrol yatakları ve bulunan rezervler bölge kontrol altına alınınca Nil deltasının önünde kıbrıs güneyi ile bağlantısı olan bir coğrafya’dan söz ediyoruz…