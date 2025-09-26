EDA ÖZTÜRK SAĞLIK, GÜZELLİK VE KALİTE İÇİN YAZACAK!

Türkiye’de Moda Tasarımı eğitimi alan, ardından İngiltere’nin Londra şehrinde güzellik uzmanlığı eğitimini tamamlayan Eda Öztürk, hem akademik başarıları hem de sektöre kazandırdığı yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Yurt dışındaki bilgi birikimi ve Ar-Ge süreçleri sonrası geliştirdiği tamamen bitkisel içerikli Radiant&Face protokolü, güzellik sektörüne farklı bir bakış açısı getirerek adını öncü isimler arasına yazdırdı. Ve artık www.sesmagazin.com da köşe yazısı yazacak. Sağlık, güzellik ve kaliteli yaşam üzerine3 bilgilerini yazacak olan Eda Öztürk, meslek sırlarıyla estetik görünümün şifrelerini verecek…

Akademik eğitimlerini tamamladıktan sonra güzellik alanında akademisyen olarak görev alan Öztürk, bugüne kadar binlerce güzellik uzmanına verdiği eğitim ve seminerlerle sektörel gelişime büyük katkı sağladı. 2019 yılından itibaren aktif olarak işletmecilik yapan Öztürk, franchising yerine birebir yönetim anlayışını tercih ederek tüm şubelerinde bizzat yer almakta; hem uygulayıcı hem de geliştirici kimliğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

2023 yılında başladığı sunuculuk kariyeri ile medya ve iletişim alanında da kendini geliştiren Eda Öztürk, artık Sesmagazin ve Haber Konseyi sitelerinde kaleme alacağı köşe yazılarıyla okuyucularıyla buluşacak.

Bitkisel ve doğal formüllerle geliştirdiği uygulamalarla danışanlarına güven veren, meslektaşlarına ilham kaynağı olan Öztürk; güzellik merkezlerinde profesyonel ekibiyle hizmet vermeye devam ediyor. Güzelliği, zarafeti ve bilgi birikimiyle fark yaratan Eda Öztürk, sektörde sahaya ve eğitime hâkim güçlü bir kadın olarak öne çıkıyor.

