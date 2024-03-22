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Özgür Özel canlı yayında elindeki son anketi paylaştı!

Özgür Özel canlı yayında elindeki son anketi paylaştı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mart 2024 - 10:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında partisinin İstanbul ve Ankara’da alacağı oy oranını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü Tv’ye konuk oldu, gündemle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını, İYİ Parti ile ittifak meselesini ve anketlerde İstanbul ve Ankara’daki son durumu değerlendirdi.

İşte Özel’in katıldığı televizyon programındaki konuşmasından öne çıkan satırlar:

GÖKHAN ZAN’I BİR DE HATAYLILARA SORUN DİYORLARDI

O süreçte TİP’in adaylaştırdığı arkadaş; önce İYİ Partiliydi. Sonra bize geldi önce Büyükşehir olmazsa Defne o olmazsa Arsuz talebinde bulundu. Ben Lütfü abiyle çok iyi geçinirim dedi.

Sonrasında 6 Şubat’ta protestoları organize etti. Ben gözlerimle gördüm bunu. Bir grubu almış acayip bir hal içerisindeydi. Ben sonradan sonradan ne olduğunu anladım ve bir insan neden bu hale gelsin dedim.

Mesela canın çok yanar yaparsın anlarsın bunu ama deprem felaketinin birinci yıl dönümü, AK Partili bakan alanda protesto ediliyor (ki ben onu da ayıpsadım), çok haklı şekilde insanlar isyan ediyorlar ama orada insanları bizim peşimize yönlendirmesi, Ekrem İmamoğlu’nun peşine Lütfü Savaş’ın peşine yönlendirmesi…

Zaten diyorlardı siz onu bir de Hataylılara sorun. Sonradan sonradan ortaya çıktı.

SEÇİMLER İÇİN İYİ PARTİ İLE MASAYA OTURULACAK MI?

İttifak gerekecekse öncelikle İYİ Parti gibi hani diyorlar ya ‘müstakil ve hür iradeyle’… Bütün partiler ve CHP, sol ve sosyal demokrat bir parti olarak biz kendi özgür siyasetimizi yapabilmeliyiz. Aramızda nazeket olmalı ama rekabet de olmalı. Bu rekabet muhalefeti tek tipleştirmez. Bu rekabet iktidardan rahatsızlık duyan seçmene seçenek sunar.

Mutlak ittifak partileri bir birine benzeştiriyor. O yüzden benim düşüncem kendi kimliğimizle sonraki seçime koşacağız. Sonra seçim yaklaşınca sporcular gibi bir tartılırız ve kilomuza bakarız ona göre otururuz masaya. Ama şimdiden başlayınca kimsenin de tartılmaya niyeti olmuyor. Seçime 3 ya da 5 ay kala bunun bir makulü bulunur.

İSTANBUL VE ANKARA ANKET SONUÇLARI

İstanbul için bu seçimde bizdeki anketler geçtiğimiz seçim gibi öyle yüzde 0,1 gibi farkla değil açık ara farkla bitiyor. Geçen seçimde Binali Yıldırım’ın saat 7.00’de seçim sonuçlarını kabul ettiği kadar bir farkla sonuçlanacağını düşünüyorum.

Ankara’da seçim şimdiden bitti demek olmaz ama genel olarak gelen haberler Ankara’da Mansur Yavaş’ın farkı açarak bir sonuç alacağı yönünde.

Ankara’da 10’un üzerinde bir belediye alacağımız görülüyor. Belediye meclisi çoğunluğu konusunda da çok iddialıyız. Mansur beyin Ankara’ya daha çok hizmet etmesi için Ankaralıların meclis seçiminde CHP’ye oy vermesini ve mecliste çoğunluğu sağlamasını sağlamalarını bekliyoruz. Aynı çağrıyı İstanbul için de yapıyoruz.

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