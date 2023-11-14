Ezgi Mola’dan büyük yatırım! Avrupa’nın göbeğinden ev mi aldı?

Ünlü sanatçı Ezgi Mola’nın, Barcelona’nın El Born bölgesinden ev aldığı iddia edildi.
Mayıs ayında evlenen ve ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı‘nın büyük bir yatırım yaptığı iddia edildi. Masumlar Apartmanı dizisiyle büyük ilgi gören ve ardından da Netflix‘e iş yapan Ezgi Mola ve eşi bebek doğmadan önce İspanya’nın ünlü şehri Barcelona’dan ev aldılar.
Posta’dan Kamil Sümer’in haberine göre; Mutlu çift İspanya’nın meşhur şehri Barcelona’dan ev aldı. Tercihlerini de tarihi 13. yüzyıla dayanan Barcelona’nın El Born bölgesinden yaptı.
EVLER 700 BİN EURO’DAN BAŞLIYOR
Orta Çağ mimarisiyle inşa edilmiş sokakları ve hareketli gece yaşamıyla bilinen bu bölgede ev fiyatları 700 bin Euro’dan (21.5 milyon TL) başlayıp milyonlarca Euro’ya kadar çıkıyor.