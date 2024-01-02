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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Süper Kupa görseli soruşturması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Süper Kupa görseli soruşturması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ocak 2024 - 18:26

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ertelenen Süper Kupa maçına ilişkin kentteki elektronik billboardlarda hakaret içeren, “Çöl faresi bedevilere, Atatürk’ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk’süz Türkiye olmaz.” yazılı görsel yerleştirilmesi talimatı verdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görselin kaldırılmasına karar verirken, Özcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kararına ilişkin açıklama yapan Özcan, “Pişman değilim.” dedi.

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