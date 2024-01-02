Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Süper Kupa görseli soruşturması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ertelenen Süper Kupa maçına ilişkin kentteki elektronik billboardlarda hakaret içeren, “Çöl faresi bedevilere, Atatürk’ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk’süz Türkiye olmaz.” yazılı görsel yerleştirilmesi talimatı verdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görselin kaldırılmasına karar verirken, Özcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kararına ilişkin açıklama yapan Özcan, “Pişman değilim.” dedi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynaması planlanan Süper Kupa maçının iptali sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin dört bir yanındaki elektronik billboardlara hakaret içerikli bir görsel yerleştirilmesi talimatı verdi.
Görselde, “Çöl faresi bedevilere, Atatürk’ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk’süz Türkiye olmaz.” ifadesi yer aldı.
Söz konusu görsel, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla kaldırıldı.
Başsavcılık, görselle ilgili olarak soruşturma da başlattı.
ÖZCAN: PİŞMAN DEĞİLİM
Başkan Özcan, soruşturma haberi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
“Bu görsel ile ilgili soruşturma açılmış. Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor. Biz buna tepki gösterdik diye soruşturma geçiriyoruz.” diyen Tanju Özcan, “Pişman değilim, kimse Türk milletinin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapamaz.” ifadelerini kullandı.