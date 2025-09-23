İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU! TEK TEK SAYDI

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iktidarın dış politikadaki tutarsızlığını eleştirdi. İmamoğlu, “güçlü devlet, dünya lideri” söylemiyle uygulamalar arasındaki farkı vurguladı.

İmamoğlu, paylaşımında ABD ile yapılan uçak alım sözlerini ve MHP’nin “ABD’den umudu kestik, yüzümüzü Rusya ve Çin’e döneceğiz” ifadelerini karşılaştırarak, “Aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı söz konusu” dedi.

Gazze’de yaşanan insani krizlere de dikkat çeken İmamoğlu, “Çocuklar ölürken, siyasi gelecek pazarlık masalarında planlanıyor. Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Türkiye’ye yakışan dış politikanın, çıkar pazarlıklarıyla değil, bağımsızlığıyla güven veren ve ilkeleriyle saygı uyandıran bir politika olduğunu belirtti. Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve yoğun beğeni topladı.