  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU! TEK TEK SAYDI

İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU! TEK TEK SAYDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iktidarın dış politikadaki tutarsızlığını eleştirdi. İmamoğlu, “güçlü devlet, dünya lideri” söylemiyle uygulamalar arasındaki farkı vurguladı.

İmamoğlu, paylaşımında ABD ile yapılan uçak alım sözlerini ve MHP’nin “ABD’den umudu kestik, yüzümüzü Rusya ve Çin’e döneceğiz” ifadelerini karşılaştırarak, “Aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı söz konusu” dedi.

Gazze’de yaşanan insani krizlere de dikkat çeken İmamoğlu, “Çocuklar ölürken, siyasi gelecek pazarlık masalarında planlanıyor. Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Türkiye’ye yakışan dış politikanın, çıkar pazarlıklarıyla değil, bağımsızlığıyla güven veren ve ilkeleriyle saygı uyandıran bir politika olduğunu belirtti. Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve yoğun beğeni topladı.

İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU! TEK TEK SAYDI
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp