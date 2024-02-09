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Kemal Kılıçdaroğlu için hapis talebi! Bilal Erdoğan şikayetçi olmuştu

Kemal Kılıçdaroğlu için hapis talebi! Bilal Erdoğan şikayetçi olmuştu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Şubat 2024 - 16:21
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Amasya’da 2014’te düzenlenen bir mitingde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan‘a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

2014’TEKİ KONUŞMASI ‘HAKARET’ SAYILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan’ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, Kılıçdaroğlu’nun Amasya’nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014’te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik “hakaret” suçunu işlediğini belirterek, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.

AVUKATI YAZILI SAVUNMA YAPTI
İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu’nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden sanığın avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.

TARAFLAR UZLAŞMADI
İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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