Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

8 ilde Mossad casusu operasyonu 33 kişi gözaltında

8 ilde Mossad casusu operasyonu 33 kişi gözaltında
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
02 Ocak 2024 - 15:37
Başta İstanbul 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına “uluslararası casusluk” yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, Türkiye’de insani nedenlerle ikamet izni alan yabancı uyruklu kişilerin İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına “uluslararası casusluk” faaliyeti yürüttüğü iddia edilen 33 şüpheli gözaltına alındı.

Bu şüphelilerin, Türkiye’nin ulusal güvenliğine ve çıkarlarına zarar verecek bilgi ve belgeleri Mossad’a aktardıkları, ayrıca Türkiye’deki İsrail muhaliflerine yönelik suikast, adam kaçırma, darp ve tehdit gibi eylemlerde bulundukları öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Mossad’ın Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışıldı.

Soruşturma sonucunda, Mossad’ın Türkiye’de 3’er kişilik 5 ayrı hücre halinde örgütlendiği, bu hücrelerin birbirleriyle ve Mossad’la gizli yöntemlerle haberleştikleri, Türkiye’deki Filistinliler, yabancı öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve devlet kurumları hakkında bilgi topladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Mossad’ın Türkiye’deki faaliyetlerinin “uluslararası casusluk” suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Bu nedenle, 46 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı. 7 Ekim 2021 tarihinde, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerinde 57 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Baskınlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik, silah, mühimmat, para ve Mossad’la ilgili belgeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 33 şüpheli, MİT’in uzman ekiplerince sorgulanıyor. Şüphelilerin, Mossad’la nasıl irtibat kurdukları, hangi bilgi ve belgeleri aktardıkları, hangi eylemlere katıldıkları ve hangi talimatları aldıkları soruluyor.

Şüphelilerin, Mossad’ın Türkiye’deki diğer unsurlarıyla ilgili de bilgi vermeleri bekleniyor. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yeni delillerin ortaya çıkması ve operasyonun genişletilmesi ihtimali bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ancelotti müjdeyi verdi! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyorAncelotti müjdeyi verdi! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
Doğukan Manço’nun hayali Barış Manço’nun Belçika’daki aracını Türkiye’ye getirmek!Doğukan Manço’nun hayali Barış Manço’nun Belçika’daki aracını Türkiye’ye getirmek!
İstanbul’da o ilçe sakinleri dikkat: Sabahtan akşama kadar su yok!İstanbul’da o ilçe sakinleri dikkat: Sabahtan akşama kadar su yok!
Merkez’den bir faiz kararı daha! Yeni yılın ilk hamlesiMerkez’den bir faiz kararı daha! Yeni yılın ilk hamlesi
Anıtkabir’de ‘şeriat’ sloganı: Şüpheli tutuklandıAnıtkabir’de ‘şeriat’ sloganı: Şüpheli tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus model kocasını öldürtmek için kiralık katil tuttu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ancelotti müjdeyi verdi! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doğukan Manço’nun hayali Barış Manço’nun Belçika’daki aracını Türkiye’ye getirmek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da o ilçe sakinleri dikkat: Sabahtan akşama kadar su yok!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez’den bir faiz kararı daha! Yeni yılın ilk hamlesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anıtkabir’de ‘şeriat’ sloganı: Şüpheli tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeniden Refah Partisi’nden “yerel seçim” açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Süper Kupa görseli soruşturması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
8 ilde Mossad casusu operasyonu 33 kişi gözaltında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kalbiniz varsa sakın bakmayın. Zehra Güneş ve Hande Baladın’ı hiç böyle gördünüz mü? Bu pozlar nefes keser
SON DAKİKA HABERLERİ
Gazze gerekçe gösterilerek ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklandıAralık 29, 2023-2:27 pm
İsrail’in Gazze’de katlettiği çocuk sayısı ortaya çıktıAralık 29, 2023-2:06 pm
Resmi ilan fiyat tarifesi değiştiAralık 29, 2023-10:09 am
29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 29, 2023-10:07 am
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladıAralık 29, 2023-10:06 am
Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!Aralık 29, 2023-10:00 am
Avrupa Merkez Bankası üyelerinden 2024’te indirim beklemeyin uyarısıAralık 29, 2023-9:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !