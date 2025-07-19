BOĞAZ’DA IŞILTILI BİR GECE: DEVRİM NUR KAYABALI 34. YAŞINI TEKNE PARTİSİYLE KUTLADI

Ünlülerin avukatı olarak tanınan, ağır ceza davalarındaki başarısıyla hukuk camiasında adından sıkça söz ettiren Devrim Nur Kayabalı, 34. yaş gününü İstanbul Boğazı’nda unutulmaz bir tekne partisiyle kutladı. Şıklığı, zarafeti ve geceye damga vuran karizmasıyla boğazın sularında adeta bir yıldız gibi parlayan Kayabalı, bu özel gecede davetlilerden tam not aldı.

Bebek semtinden saat 20.00’de demir alan tekne, boğaz boyunca tam tur yaptı. Boğaz köprülerinin ışıklarının yansıdığı sular eşliğinde düzenlenen doğum günü partisi, hem neşesiyle hem de estetik atmosferiyle katılımcılara adeta bir film sahnesini yaşattı.

Kayabalı’nın gece için tercih ettiği kırmızı mini elbisesi, fiziğini ve tarzını zarifçe öne çıkarırken, üzerine aldığı siyah blazer ceketle modern klasik bir şıklık yakaladı. Kırmızı taşlı kolyesi ve sade ama etkileyici makyajı, güçlü duruşunu tamamlayan detaylar oldu. Fotoğrafta da görüldüğü gibi, hem feminen hem de özgüvenli bir tavırla objektife yansıyan Kayabalı, gecenin gerçek yıldızıydı. Elinde zarif bir kadehle verdiği poz ise şıklığın tanımı gibiydi.

Sürpriz doğum günü partisinde arkadaşları tarafından teknenin önüne asılan pankartta şu esprili ve anlamlı mesaj yer aldı:

“İyi ki doğdun Devrim! Biz geldik ama yeni gelmedik… Geri geldik.”

Bu sözler hem Kayabalı’nın çevresindeki dostluk bağlarını hem de onun hayatındaki güçlü izleri yansıtıyordu.

Geceye, avukatın babası Fuat Kayabalı, gayrimenkul uzmanı Mehtap Kurt, Kanal D adliye istihbarat muhabiri Buse Öztürk, akademisyenler Aslıhan Tuncay ve Uğursan Yiğit Parmaksız, hukukçular Selçuk Ener ve Merve Armutçu, duayen gazeteci Yaşar Çakmak ve prodüktör Faruk Özdemir gibi alanında tanınmış isimler katıldı.

Boğazın eşsiz manzarasında, yıldızların altında ve dostların neşeli sohbetleriyle geçen gece; sadece bir doğum günü değil, aynı zamanda başarı dolu bir kariyerin, sağlam dostlukların ve göz kamaştırıcı bir zarafetin kutlamasıydı.

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