1999 DEPREMİNDEN SONRA HANGİ ÖNLEMLERİ ALDIK

2023’te büyük bir deprem olacağını öngörüyorduk ve öyle de oldu. Büyük acılar yaşadık, birçok

vatandaşımızı kaybettik. Bazı bölgelerde 1999 depremi sonrasında zarar görmüş pek çok bina hala ayakta,

hala binlerce çürük bina var.Peki bunlar neden denetlenmiyor, neden hala bu binalar için yıkım kararı

çıkmadı?

Belki de geçmişte yaşanan acılardan gerekli dersleri çıkarsaydık, yetkili merciiler denetimleri olması

gerektiği gibi yapsaydı bu tür acıları tekrar tekrar yaşamazdık.

Kentsel dönüşüm de bir türlü ilerlemiyor. Yaşanan anlaşmazlıklar, vatandaşın karşılayamayacağı miktarda

büyük paralar talep edilmesi artık herkesi çileden çıkardı. Örnek vermek gerekirse, zamanında rahmetli

babamın Malatya’dan aldığı bir daire için defalarca belediyeye müracat ettik. 55 senelik bina için bir

türlü yıkım kararı çıkaramadık. Üç blok da aynı arsa içinde olmasına rağmen A Blok az hasarlı, B Blok

orta hasarlı, C Blok hasarlı çıktı. Sağolsun dönemin Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bina

için ne gerekiyorsa yapalım dedi ama bu sefer de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin vermedi. Aylarca

senelerce beklettiler, neyse ki en sonunda zorla da olsa yıkım kararı çıkartabildik.

Birçok profesör; yerel kanallarda, gazetelerde, sosyal medyada sürekli uyarı yapmalarına rağmen hiç

kale alınmadı. Öte yandan devlet; sürekli paralı yollar, toplu açılışlar yaparak hizmet ettiklerini zannedip

bize de bunları anlattılar. Muhalefet de deprem için bir şey yapmadı, sesini çıkarmadı. Hepsi vaktinde

sessiz kaldı şimdiyse hükümet ve muhalefet deprem bölgesinde dolaşıp duruyorlar. Bütün ailesini

kaybetmiş, canından olmuş, bu kar kışta evsiz kalmış vatandaşlara nasıl hesap vereceksiniz? Hiçbir

binanın inşaasında denetim yok, mühendisler işlerini düzgün yapmıyor, belediyeler birçok şeyi göz ardı

ediyor, mütahitler çalıp çırpıyor. Ölenler ölüyor , kalan sağlar bizimdir deyip devam ediyorlar. Ayıptır

günahtır…

UZMANLAR İSTANBUL’U TEKRAR TEKRAR UYARIYOR

Allah, İstanbul için beklenen depremden hepimizi korusun. Ne olur bilemem ama Türkiye biter

diyebilirim. Gereken önlemleri ve uyarıları bari şimdi dikkate alalım. İktidar ve muhalefetin de artık bu

büyük depremlerin etkilerini en aza indirmek için her türlü şeyi en kısa zamanda yapmaları gerekiyor.

Deprem bölgelerine gidip yıkılan sokakta kalan vatandaşlarla konuşmakla olmuyor.