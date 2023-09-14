Saat saat hesaplandı: Demans riskini bunlar artırıyor

Yapılan bir araştırma, günde 10 saatten fazla televizyon karşısında oturmanın veya araba sürmenin demans riskini artırdığını öne sürdü.

ABD’li araştırmacılar, günlerinin çoğunu hareketsiz olarak geçiren yetişkinler arasında bunama riskinin önemli ölçüde arttığını keşfettiler.

Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi’nden bir ekip, 60 yaş ve üzeri 50 binden fazla İngiliz yetişkine ilişkin verileri analiz etti.

Katılımcılar, cihazları bir hafta boyunca günde 24 saat boyunca bileklerine taktılar. Bu cihazlar aktivite seviyelerini izliyordu ve oturma ile uyku arasındaki farkı ayırt edebiliyordu.

Yaygın hareketsiz davranışlar arasında, TV izlemek veya araba kullanmak, video oyunları oynamak, bilgisayar kullanmak, işe giderken oturmak veya işyerinde masa başında oturmak sayıldı.

Katılımcılar yaklaşık altı yıl boyunca takip edildi ve bu süre zarfında 414 kişiye demans teşhisi konuldu.

HAREKETSİZ GEÇİRİLEN TOPLAM SÜRE ÖNEMLİ

Analiz, günde 10 saat veya daha fazla oturmanın hastalık riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Günde dokuz saate yakın oturarak vakit geçirenlerle karşılaştırıldığında, günde 10 saati hareketsiz geçirenlerin demans geliştirme olasılığı yüzde 8 daha fazlaydı.

Bu arada, günde 12 saat oturarak vakit geçirenlerin teşhis edilme olasılığı yüzde 63 daha fazlayken, günde 15 saat hareketsiz çalışanlarda bu risk üç kat daha fazlaydı.

Araştırmada yer alan Profesör Gene Alexander, “Hareketsiz geçen sürenin nasıl biriktiğine bakılmaksızın, her gün 10 saat hareketsiz kaldıktan sonra demans riskinin hızla artmaya başladığını görünce şaşırdık.”

“Bu, hareketsiz davranış ile demans riski arasındaki ilişkiyi yönlendiren şeyin hareketsiz olarak geçirilen toplam süre olduğunu gösteriyor.” dedi.