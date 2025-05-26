METEOROLOJİ’DEN 38 KENT İÇİN ‘SARI’ KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mayıs 2025 tarihi için Türkiye genelinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 38 il için ‘sarı’ kodlu uyarı yayımladı. İstanbul da dâhil olmak üzere birçok ilde hava koşullarının aniden değişmesi bekleniyor. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YAĞIŞLAR KUVVETLİ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Isparta, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinde aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağış görülecek. Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise yağışların daha şiddetli olması öngörülüyor.

RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Meteoroloji uzmanları Ege Bölgesi’nde güneyli yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek kuvvetli rüzgârlara karşı uyarırken, batı ve iç bölgelerde toz taşınımının ulaşımda ve solunum yollarında sorunlara yol açabileceği vurgulandı.

38 İLE SARI KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda 38 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildiği belirtildi. Gök gürültülü sağanak yağış ve kısa süreli fırtına beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ UYARI ALTINDA

25 Mayıs akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale’de yağışların başlaması beklenirken; 26 Mayıs sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara : Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Ege : İzmir ve Manisa’da yağışlar kuvvetli, Ege genelinde toz taşınımı bekleniyor.

İç Anadolu : Ankara, Eskişehir ve Konya’da öğleden sonra yerel sağanak yağış görülecek.

Batı Karadeniz : Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu’da öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz : Isparta ve Burdur’da gece saatlerinde yağış var; Antalya ve Adana ise açık.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Hakkari’de yerel sağanak yağış dışında genel olarak az bulutlu hava hâkim.

DENİZLERDE DE TEDBİR ŞART

Özellikle Ege ve Marmara denizlerinde kuvvetli rüzgâr nedeniyle fırtınamsı hava koşulları bekleniyor. Denizcilerin dikkatli olması isteniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.