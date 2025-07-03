Antarktika’da Tuzlanma Artıyor, Buzulların Erimesi Hızlanıyor

Antarktika’da buzulların hızla erimesi, küresel iklim değişikliği üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. 2015 yılından bu yana, Antarktika, Grönland büyüklüğünde deniz buzunu kaybetti ve bu kayıp geri dönmemiş durumda. Bu, son on yılın en büyük çevresel değişikliği olarak kayıtlara geçti.

Yeni yapılan araştırmalar, Antarktika çevresindeki okyanuslarda beklenmedik bir şekilde tuzlanma yaşandığını ortaya koyuyor. Normalde eriyen buz, deniz suyunu tatlılaştırırken, bu kez tam tersi bir durum gerçekleşerek deniz yüzeyi tuzlandı. Bu tuzlanma, derin okyanuslardaki ısıyı yüzeye çekerek buz oluşumunu engelliyor ve böylece buz erimesini hızlandıran güçlü bir geri besleme döngüsü oluşturuyor.

Bilim insanları, bu bulguların mevcut iklim modellerinin güncellenmesi gerektiğini vurguluyor. İzleme kapasitemizin zayıflaması, gelecekteki iklim değişikliklerine karşı hazırlıksız kalma riskini artırıyor.

Antarktika’daki buz erimesi, yalnızca bölgesel ekosistemler için değil, dünya iklimi için de kritik öneme sahip. Buzullar, güneş ışığını yansıtarak küresel ısınmayı yavaşlatırken, eriyen buz yüzeyi ısıyı daha fazla emiyor ve küresel ısınmayı hızlandırıyor. Ayrıca, eriyen buzulların açığa çıkardığı karbon ve metan gazları, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu artırarak iklim değişikliğini derinleştiriyor.

Sonuç olarak, Antarktika’daki buzulların erimesi, küresel iklim değişikliğini hızlandıran ve ekosistemleri tehdit eden önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. İklim değişikliğiyle mücadelede buzul erimesinin etkilerini dikkate almak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.