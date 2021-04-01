Bir Dizi Aşkı Daha

‘Ada Masalı’ dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz (31) ile kendisinden üç yaş küçük Ayça Ayşin Turan’ın, sevgili oldukları iddia edildi.

Star TV’de yayınlanan dizi başladığından beri hayranları tarafından yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un, daha ‘Ada Masalı’ setinin ilk haftası yakınlaştıkları konuşuluyor.

GÖZLERDEN UZAK AŞK

Posta gazetesinde yer alan habere göre; şimdilik aşklarını gözden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çiftin, sette de çok uyumlu oldukları gelen haberler arasında.