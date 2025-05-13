SEDA BAKAN VE HADİSE DOSTLUĞU BİTTİ

Türk televizyon ve müzik dünyasının iki sevilen ismi olan Seda Bakan ve Hadise, uzun yıllardır süren yakın dostluklarıyla dikkat çekiyordu. Ancak son gelişmeler, bu samimi ilişkinin ciddi bir şekilde zarar gördüğünü ortaya koydu. İkili arasındaki bağ, “Esas Oğlan” dizisinin ardından tamamen koptu.

“ESAS OĞLAN” DİZİSİ GERİLİMİ TETİKLEDİ

Hadise’nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı “Esas Oğlan” dizisi, seyirci nezdinde beklenen ilgiyi görmedi. Projenin başarısız olması, Hadise ile rol arkadaşı Seda Bakan arasındaki ilişkiye gölge düşürdü.

Sosyal medyada bir kullanıcının Hadise’yi eleştiren yorumunu Seda Bakan’ın beğenmesi, iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Her ne kadar Bakan bu beğeninin yanlışlıkla yapıldığını açıklasa da Hadise cephesinden gelen tepkiler çok sert oldu.

HADİSE FOTOĞRAFLARI SİLDİ, SEDA BAKAN SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Yaşanan olayların ardından Hadise, Seda Bakan ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Ayrıca ortak arkadaş gruplarından da Bakan’ı çıkardığı iddia edildi.

Seda Bakan ise sosyal medya hesabından dolaylı yoldan göndermelerde bulunarak şu sözleri paylaştı:

“Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.”

Ardından, “Yusuf Suresi şunu anlatır: Bugün ağlayan, yarın mutlaka gülecektir. Allah’a güven.” ifadeleriyle mesajlarını sürdürdü.

HADİSE’NİN ABLASI DOSTLUK BİTTİĞİNİ DOĞRULADI

Gerilimi netleştiren açıklama ise Hadise’nin ablası Derya Açıkgöz‘den geldi. Açıkgöz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Ablamın her zaman yanındayım” diyerek ikili arasındaki dostluğun tamamen sona erdiğini açıkça belirtti.